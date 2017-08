"Esta provincia es un ejemplo de trabajo en materia de género"

Fotos SATISFACCIÓN. Visitante y anfitriones dialogaron sobre la impronta judicial de avanzada en Santiago del Estero.

11/08/2017 -

El trabajo del Juzgado de Género, que a través de las medidas adoptadas logró bajar el nivel de reincidencia de las personas acusadas de comportamientos violentos, fue resaltado por la Dra. Susana Medina de Rizzo, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja) y de la homóloga asociación internacional.

En su visita al Poder Judicial de Santiago del Estero, la magistrada ponderó la labor que se viene realizando para tratar a la persona violenta y brindarle herramientas de contención. Sobre el particular, consideró que "es fundamental no sólo la sanción, sino la recuperación de la persona. Muchas veces el ser humano necesita que se lo escuche, que se le brinde contención", aseguró.

En otro orden, sostuvo que "quienes ejercemos poder somos doblemente responsables por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen, los pobres, los que más sufren. Tenemos que tener esa mirada como jueces, pensar en el otro, ponernos en la piel del otro". Durante su permanencia en la sede central del Poder Judicial provincial, dialogó con la jueza a cargo del Juzgado de Género, Dra. Norma Morán y recorrió las distintas áreas donde pudo observar la metodología de trabajo que se realiza en ellas.

Posteriormente, la visitante opinó que "esta provincia es un ejemplo no sólo porque han creado el primer Juzgado de Género del país, incluyendo todos los fueros. Además, cuentan con la Oficina de Violencia que trabaja de una manera similar a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y han facilitado el acceso al sistema judicial de todo el interior santiagueño".

A continuación, acotó que "es un ejemplo con el nuevo Centro de Mediación, próximo a inaugurarse. Realmente veo cómo construyen no sólo con ladrillos sino desde lo social. Tienen una mirada con perspectiva de género, inclusiva, generosa, no estereotipada y no sexista".

Asimismo, destacó el trabajo en conjunto que realiza el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en la Provincia, cada uno desde su lugar de trabajo, con el objetivo de hacerlo en beneficio de la ciudadanía.