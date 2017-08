"Cuando quise reaccionar tenía a dos encapuchados"

11/08/2017 -

Guillermo Sarmiento señaló: "Forzaron y rompieron la ventana; cuando quise reaccionar, ya tenía encima mío a dos encapuchados". Relató que no escuchó "nada. Ni autos, ni motos; por ahí, sentía ladridos de perros, pero nada más, sino me hubiese levantado rápido a ver qué estaba pasando". Ahondó que los dos encapuchados "me robaron dinero y me dejaron atado".

Violencia

Dijo que a diferencia de otro robo, en el que no se encontraba en la estancia, "ahora fueron violentos".

Sarmiento procede de Azul, Buenos Aires. Se radicó en Quimilí hace varios años. Trabaja con la cría de ganado y la siembra. A su vez, un hijo hace lo propio, pero criando cabras.

Para los investigadores de la Capital, hay sospechosos, pero la línea es manejada con total discreción y a prueba de cualquier filtración.