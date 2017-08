La comunidad de Santiago honró a Santo Domingo de Guzmán

Fotos CEREMONIA. Tuvo lugar en el marco de su fiesta patronal.

La comunidad dominicana honró a su Patrono, Santo Domingo de Guzmán, con una celebración eucarística, que fue presidida por fray Domingo Cosenza OP, y de la cual participó un nutrido grupo de feligreses. La misa tuvo lugar en el Convento de Santo Domingo, como cierre de los actos que se realizaron durante la semana en honor a su Santo Patrono.

En su homilía, fray Cosenza recordó el testamento de Santo Domingo.

"La despedida de este mundo de una persona es semejante al momento de la cosecha. El fruto de toda una vida queda a disposición de quien necesita alimento, y de quien está dispuesto a continuar la siembra. Los primeros hijos de Domingo de Guzmán debieron continuar la siembra entre lágrimas. Y hoy nosotros seguimos, después de ocho siglos cosechando entre canciones, para continuar, a la vez, sembrando la Buena Noticia. Domingo dejó sus hijos como legado las consignas que guiaron toda su vida: Tengan caridad", sostuvo.

Asimismo recordó la importancia de conservar la humildad.

"Un diálogo en el sur de Francia marcó la vida de Domingo. La crónica dice que con elocuencia y ciencia Domingo convenció a un posadero miembro de un movimiento religioso alternativo. Pero no cuenta cómo siguió la vida de ese hombre. Pero sí relata cómo la vida de Domingo cambió. Una convicción lo guiaría desde entonces: "No convenceremos con argumentos de palabras, sino con el ejemplo. Con los pies descalzos, salgamos a predicar". Domingo fue un hombre de escucha humilde. Fue un buscador de la verdad, dispuesto siempre a aprender, no sólo a enseñar", reflexionó.