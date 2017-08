La gobernadora Vidal le dijo a los bonaerenses: "Si tenés dudas, el cambio ya arrancó"

11/08/2017 -

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió un mensaje a los votantes de la provincia que están en ‘duda’ hacia las Paso del próximo domingo, al remarcar que "el cambio ya arrancó" y le reprochó al kirchnerismo que "no escuchamos autocrítica".

"Si tenés dudas, el cambio ya arrancó. Te querían convencer de que te resignaras y no pidieras mucho. Yo, que hace seis años que pateo la provincia, sabemos que no nos damos por vencidos y que no nos vamos a resignar", enfatizó Vidal en el acto de cierre de campaña en el Club Asturiano de Vicente López.