Zamora: "Pido que acompañen con su voto a este proyecto provincial, el Frente Cívico por Santiago"

Fotos MENSAJE. El Dr. Gerardo Zamora llamó a "concurrir masivamente a las urnas" este domingo 13 de agosto.

11/08/2017 -

En el marco del cierre de la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 13 de agosto, el máximo referente del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, llamó a la ciudadanía "a participar masivamente en las urnas, mas allá de a quién votemos, es importante hacer valer la expresión democrática del voto", recalcó el senador nacional en diálogo con EL LIBERAL.

En este marco, recalcó que la lista 502 del Frente Cívico por Santiago "quiere la unidad de los santiagueños, por eso decimos que si creen en nuestra propuesta y consideran que estamos haciendo las cosas bien, que acompañen con su voto este proyecto provincial que es el Frente Cívico por Santiago", señaló.

Así, resaltó la trayectoria política de la gobernadora y precandidata a diputada nacional Claudia de Zamora, como la de los demás acompañantes de la lista, Hugo Infante y Norma Abdala de Matarazzo, quienes "marcan la impronta de una dirigencia política comprometida por la provincia".

Sobre el desafío central que deben enfrentar los precandidatos en el caso de ser electos para llegar al Congreso con sus propuestas, subrayó que "el proyecto político que gobierna la provincia desde el año 2005, y que posee una gran representación legislativa, tiene como eje central defender los intereses de los santiagueños".

Remarcó que tanto para estas elecciones legislativas como en cualquier convocatoria a votación, "se plebiscita una gestión, por eso la importancia de contar con la participación ciudadana, porque todas las provincias vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso, que no es cosa menor", indicó.

Exitoso cierre

El referente del Frente Cívico por Santiago recalcó además "la tranquilidad con que se dio la campaña electoral de las distintas fuerzas políticas en Santiago del Estero, lo cual es importante de cara a las legislativas de este domingo 13 de agosto, y esperamos se repita como experiencia de cara a la campaña que se hará para las generales de octubre", apuntó el senador.

Economía nacional

En otro tramo de la entrevista, Zamora opinó sobre la actualidad de la economía nacional y su impacto en Santiago. "Se vive un momento conflictivo para muchos sectores, pero por suerte nosotros podemos decir que Santiago es una provincia equilibrada en sus cuentas".

"Cuando vemos a nivel nacional, que el Gobierno logró colocar deuda, me preocupa; y cuando dicen que una provincia lo hizo, también me preocupa. Santiago es una provincia que no ha tomado deudas ni tenemos desequilibrio financiero para pagar gastos corrientes que es hoy la gran preocupación del país", aseguró, al señalar el déficit fiscal nacional, entre otros problemas de índole económica que "aún no fueron solucionados".