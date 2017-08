"No quiero ser recordada por hacer quilombos"

11/08/2017 -

Abandonada por Peter Alfonso y ahora seducida por Agustín Casanova, el cantante de Márama, Flor Vigna sigue dando pelea en el "Bailando por un sueño 2017", certamen donde se consagró campeona el año pasado y su fama creció.

Si en "Combate", programa televisivo donde se hizo conocer, tuvo sus idas y venidas con Mica Viciconte, ahora parecen reverdecer aquellas viejas batallas luego de que Mica se incorporara al "Bailando".

De todos modos, y tal como lo dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Flor hace caso omiso a las peleas y se enfoca en el baile como también en la conducción en televisión y la actuación en "Abracadabra", obra donde comparte cartel con Peter Alfonso, Iliana Calabró y Freddy Villareal, entre otras figuras.

¿En qué momento te encuentra esta fama lograda a los 23 años?

Me encuentra con una familia muy linda, que me apoya muchísimo. Vivo con mi mamá y mi hermanita, que tiene 12 años. En realidad, a mi familia la veo poco ya que, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Estoy muy contenta y contenida por mi familia. Estoy feliz porque tengo mis programas propios en El Trece ("Sin Filtro") y otro por ESPN ("Redes", con Juan Marconi y Migue Granados); estoy en el Bailando por un Sueño, se me fue Pedro (Alfonso), pero lo tengo en "Abracadabra" (obra teatral), a quien reemplazó Agustín Casanova, el cantante de Márama, que es un genio, un groso. Agustín es un gran compañero y calculo que el tiempo nos hará amigos.

¿Qué rescatas de lo que vives a diario en "Abracadabra"?

Primero, el personaje es bastante diferente a mí. Interpreto a una mucama divertida, bastante bruta y utiliza un vocabulario bastante subido de tono. Me divierte muchísimo a jugar a no ser yo. Y al lado de los artistas que están en la obra aprendo mucho y agradezco la generosidad que tienen conmigo.

Sos una "influencer" destacada. ¿Le temes a las redes sociales?

No pongo cosas que sean agresivas ni violentas que puedan herir susceptibilidades. Pongo fotos mías donde muestro que soy una mina muy normal, con sus defectos y sus virtudes. Creo que esto es lo que genera empatía con la gente. Está bueno mostrarse como una mujer real o también con fotos producidas.

¿Qué te dejó "Combate" y que te dejan "Sin Filtro" y "Redes"?

En "Combate", que me abrió las puertas a lo que soy hoy, la palabra que más identifica esa etapa es la de aprendizaje. Es también el programa donde conocí a "Nico" (Nicolás Occhiato, su novio). Todo lo aprendido allí hoy capitalizo para los otros programas que conduzco en El Trece y en ESPN. Ahora estoy con cuatro trabajos y eso lo agradezco.

¿Te consideras impulsiva?

Cuando era más pendeja contestaba sin medir. En cambio, ahora, lo pienso un segundo, me calmo y lo arreglo. Siempre pongo lo mejor de mí, y por suerte tengo gente muy buena a mi alrededor.

¿Y cómo enfrentas las disputas del Bailando?

Es muy difícil estar en el Bailando. El Bailando juega mucho con tu personalidad, con que pises un palito. En mi caso, no me gustaría ser recordada en el día de mañana por alguien que ha protagonizado varios quilombos. Quiero que me recuerden por haber conducido un programa en TV y actuado en una obra. Trato de formarme para eso y no de subirme a ningún tren de quilombos. En el Bailando se disparan bastantes críticas, algunas buscando que pises el palito y que te subas al tren del quilombo. Aunque a veces es difícil, voy a tratar de no hacerlo. Yo sé que es difícil, pero a la larga funciona.