Adrián: "Se le sale la cadena y arranca"

¿Qué fue lo que dijo Suar que tanto molestó a Araceli? Habló de la relación que construyeron tras haberse conocido a principios de los 90, siendo compañeros en La Banda del Golden Rocket.

¿Te molestan los cruces mediáticos entre Araceli y Griselda?, le preguntaron a Suar. "No... No es que me molesta. Yo la conozco a Araceli: se le sale la cadena y arranca. Yo la conozco así, no es nada nuevo para mí. Pero de verdad que guardo un gran cariño por ella, por la historia. Tuvimos un hijo. No tengo vínculo, eso solo. Pero el resto está, de mi parte, todo más que bien. Con Gri es distinto, con Gri es familia. Siento que es mi familia", enfatizó Suar y provocó la furia de su ex.