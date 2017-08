"Poroto" Cubero salió en defensa de su ex

11/08/2017 -

"Un papelón que hagan estas cosas habiendo dos familias de por medio", dijo Fabián Cubero hablando con "Los Ángeles de la Mañana" sobre la tapa de la revista Paparazzi y el ya famoso fotomontaje de la imagen de Nicole Neumann y Pablo Cosentino en una playa. "Es todo parte del juego y hay que tratar de manejarlo lo mejor que uno pueda", señaló.

"Estoy todo el día corriendo con mis nenas como cualquier padre", explicó el futbolista y sumó que "con Nicole no hay chances de volver, pero quiero que ella esté bien porque es la madre de mis hijas y si ella está bien será lo mejor para ellas".

"Me relacionaron con un montón de mujeres, pero es eso... me relacionaron", dijo sobre su propia vida Cubero.

Terminada la nota Yanina Latorre explicó en el piso del programa que "él (por Cubero) no está enojado porque yo conté todo... él agradece que conté todo... Cubero sabía todo", en referencia a la relación de su ex mujer Nicole Neumann y Pablo Cosentino "cuando lo llamé él me preguntó ‘cómo sabés’ y nunca me negó nada". El tiempo dirá quién esconde la verdad.