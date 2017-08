Video | María Eugenia Vidal cruzó a Brancatelli: "No me corras"

Hoy 07:59 -

María Eugenia Vidal le contestó a Diego Brancatelli con una encendida exposición en vivo. La Gobernadora de Buenos Aires reaccionó a los dichos del periodista, que le recriminó en que "no todos pueden vivir tranquilos en una base militar" y criticó la política económica de Cambiemos. La dirigente del PRO afirmó que "a la pobreza no se la cuenta nadie" porque hace diez años que recorre las villas y le pidió que "no la corra" con el trabajo.

Todo empezó cuando Brancatelli manifestó que es muy difícil vivir tranquilos en Argentina y que vivir en una base militar es un privilegio que pocos pueden darse. "Beneficiaron a los que más tienen y ajustaron a los que menos tienen ¿Por qué hay que creerle?", le dijo el panelista de Intratables a Vidal. Y señaló que el Gobierno prometió que nadie perdería su trabajo, no eliminó el impuesto a las Ganancias, devaluó y "la pobreza cero no es tal".

Esta última frase parece haber sido la que enojó a la Gobernadora, que le respondió: "¡Hay tanta hipocresía y doble discurso! Te desafío a que vayas a un barrio en el conurbano profundo y encuentres una oficina del Estado. En 12 años de Gobierno no hubo una dependencia con un empleado público que atienda a los pobres. No hubo Estado presente. Hubo punteros y narcos que tercerizaban la política social ¿y me hablás de compromiso con la pobreza? Me rompo el alma y el 'quetejeidi' todo el día recorriendo el conurbano. A mí a la pobreza no me la cuenta nadie", agregó.

Por otro lado, Vidal le explicó a Brancatelli que "no eligió" vivir en una base militar para que sus hijos no sufran la inseguridad, sino porque "da peleas que ningún gobernador dio". Así, recordó que dejaron una bala en su casa, dos policías entraron de noche a su oficina y fue amenazada por una persona que tenía una granada guardada.

Otro punto polémico fue la recriminación por la pérdida del empleo. "No me corras con el trabajo porque cuando llegué tenía 2.500 obreros de Cresta Roja que protestaban en la ruta", afirmó la mandataria provincial. Y dijo que en enero de 2016 le avisaron que un empresario kirchnerista dejaría sin trabajo a 170 personas y "hoy laburan 500". "No me corras con el polo Zárate- Campana porque los empleados no eran de Atucha, eran de obras que no existían y pertenecían a la UOCRA y nosotros le estamos buscando laburo. Bancamos al trabajador", concluyó.