Video | El Papa Francisco, hinchas de Chacarita y una divertida respuesta

Hoy 10:53 -

El vínculo del Papa Francisco con el fútbol no es sorpresa para nadie, desde su histórico lazo con San Lorenzo hasta el desfile interminable de hinchas de diversos equipos que le acercaron camisetas, Jorge Bergoglio demostró a lo largo del tiempo una pasión que no se había visto en alguien con su cargo. Claro que aun así, algunas situaciones no dejan de divertir y generar repercusión.

El video se viralizó en las redes en las últimas horas, luego que hinchas de Chacarita consiguieron dialogar brevemente con Francisco en el Vaticano y le comentaron su satisfacción por el reciente ascenso del Funebrero a Primera División, que el Papa recibió el comentario con alegría, pero no se privó de dejar una respuesta que alude al clásico rival de Chaca.

“Ahora tiene que ascender Atlanta”, sorprendió Francisco a sus interlocutores, que tomaron la situación con humor.