Impactante: video de un fisicoculturista que muere haciendo una pirueta "backflip"

Hoy 10:14 -

El campeón del mundo sudafricano de fisicoculturismo, Sifiso Lungelo Thabete, falleció tras haber intentado realizar un "backflip" durante una competencia en su país natal.

Las imágenes trascendieron de los videos que publicaron los espectadores en sus redes sociales de aquel evento en el Sur de África. En la grabación se pudo ver el momento exacto en donde el joven se desnuca después de caer con todo su peso sobre el cuello.

El ex campeón del mundo junior de la IFBB en la categoria 75 kg, se presentó en una competencia sudafricana entre medio de aplausos y gritos. Para animar al público, intentó recrear el último festejo que utilizó cuando ganó el IFBB Muscle Mulisha Grand Prix Sub 23. Sin embargo, todo salió mal.

Thabete se situó en medio del escenario y realizó una vuelta hacia atrás que no pudo completar, producto de un mal agarre. En lugar de aterrizar con los pies, lo hizo con su cabeza. Permaneció inmóvil por un tiempo hasta que algunos directivos se acercaron a ayudarlo.

Los fanáticos quedaron atónitos al ver al atleta desparramado por el piso y se acercaron a asistirlo, pero ya era tarde. Las imágenes se hicieron virales después de que los usuarios las compartieron en sus redes sociales.

"La comunidad de musculación se sorprendió y entristeció por la trágica noticia de la muerte de Sifiso Lungelo Thabete, fisiculturista de Umlazi en KwaZulu-Natal, el fin de semana", se lamentó el sitio web de la revista de musculación "Muscle Evolution" de Sudáfrica.

89 Likes, 2 Comments - Sifiso Lungelo (@sifisolungelo) on Instagram: "Find me on Instragram [email protected] "