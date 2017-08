Insólito: Una mujer pide que cambie la hora del "gran eclipse solar americano" a un grupo de Facebook

Hoy 15:41 -

Una mujer de Estados Unidos hizo un pedido muy particular a un grupo de Facebook: que cambien la hora del encuentro para ver el eclipse solar que tendrá lugar el 21 de agosto.

La usuaria escribió: "La mayoría de los niños regresan a la escuela ese día. ¿Es posible hacer el fin de semana?, preguntó la mujer en el evento organizado por el Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia de Dallas, Texas.

Aunque el mensaje original fue eliminado, esto no evitó que los miembros comenzaran a burlarse de ella y crear una ola de comentarios chistosos.

"Solo hay un problema: nuestro vuelo no aterriza antes de las 20:50 hs ese día. Sería mucho más conveniente para nosotros si pudiera posponer la fiesta ¡y el eclipse! hasta el 22"; "¿Podría trasladar el evento a Europa, por favor? El tiempo me conviente", escribieron los participantes al evento.

¡Espere! Mi telenovela empieza al mismo tiempo. En serio, el Sol y la Luna serán descorteses al hacer eso durante mi telenovela!", bromeo otra internauta.

Una mujer de Estados Unidos hizo un pedido muy particular a un grupo de Facebook: que cambien la hora del encuentro para ver el eclipse solar que tendrá lugar el 21 de agosto.



La usuaria escribió: "La mayoría de los niños regresan a la escuela ese día. ¿Es posible hacer el fin de semana?, preguntó la mujer en el evento organizado por el Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia de Dallas, Texas.



Aunque el mensaje original fue eliminado, esto no evitó que los miembros comenzaran a burlarse de ella y crear una ola de comentarios chistosos.



"Solo hay un problema: nuestro vuelo no aterriza antes de las 20:50 hs ese día. Sería mucho más conveniente para nosotros si pudiera posponer la fiesta ¡y el eclipse! hasta el 22"; "¿Podría trasladar el evento a Europa, por favor? El tiempo me conviente", escribieron los participantes al evento.



¡Espere! Mi telenovela empieza al mismo tiempo. En serio, el Sol y la Luna serán descorteses al hacer eso durante mi telenovela!", bromeo otra internauta.

Sorry, guys. We have to reschedule the eclipse because it conflicts with this person's schedule. pic.twitter.com/ae72z3sUgQ