Viral: Metallica cantando "La Sirenita"

El nuevo episodio del Carpool Karaoke, programa producido por Apple Music y conducido por Billy Eichner, sorprendió a sus seguidores al ver a Metallica cantando "La Sirenita" y música pop.

En las imágenes se puede ver al grupo que se subió a un auto para deleitar a sus fans con las canciones que le proponía el presentador.

El video fue publicado por el perfil de la banda en Twitter y consiguió más de cinco mil "me gusta".

Watch us have some fun with @BillyEichner on next week’s episode of @CarpoolKaraoke. Stream it next Tuesday, August 15 only on @AppleMusic. pic.twitter.com/hyz5u5yoE0