Fotos Laurita Fernández: "Me calenté ensayando el reggaetón con Fede"

Hoy 21:11 -

"Al principio los ensayos del reggaetón con Fede Bal fueron raros, porque estábamos cerca y era como una tensión y nerviosismo que yo reconozco que me pasaba. Y después ya nos relajamos, y nos soltamos. Nos pasó en los ensayos que somos los dos medio quenchis, somos los dos como fuego. En los ensayos me sirvió calentarme un poco para que salga bien real y decíamos está bueno que no va a ser fingido", reconoció la bailarina.

Es que el reggaetón caliente -con beso final incluido- que protagonizaron esta semana, sigue dando que hablar. Y Pampita en su programa que conduce por la pantalla KZO no lo dejó pasar.

"Desde que nos peleamos que no nos besábamos. Y después tuvimos unas charlas de putearnos, que terminábamos besándonos porque nos pasaba. Era muy gracioso como a veces lo hacía perfecto y otras se zarpaba mal, y al final terminó pasando eso, yo me comí la nariz", agregó entre risas con respecto al final de la coreografía.

Respecto de su relación con el hijo de Carmen Barbieri (62) indicó que “comparto mucho tiempo con él y no me di la posibilidad de salir a conocer a alguien, tampoco me dieron las ganas, pero me pasa eso. No descarto a nadie nunca, no es que con alguien terminé tan mal que digo no estaría jamás en mi vida, yo a Fede lo quiero muchísimo", expresó al respecto.