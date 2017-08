FÚNEBRES | 12 de Agosto de 2017

12/08/2017 -

Fallecimientos

12/8/17

- Nélida Soraire (La Banda)

- Héctor Ricardo Pérez Rivas

- Alverto Pío Arse

- Martiniano de Jesús Saldaño

- Luis Ángel Padilla (Arraga)

- Patricia Verónica Carabajal (la Banda)

- Juan Bautista González

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARSE, ALVERTO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su esposa Carmen Ledesma, sus hijas Alicia, Eugenia su hermana Ángela Ledesma y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Sumamao. Casa de duelo Sala 2 P. L. Gallo 330. SERV. CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSO. SRL.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su madre Luisa Estrer Romero de Cornelli, sus hijos Mauricio y Belinda, bisnietos, primos, tíos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultadios en Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su primo Juan Carlos Corneli, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su sobrino Fabián Corneli y familia participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su tía Berta B. de Corneli, sus hijos Carlos, Guty y Guilly participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Facundo Jorge, Luisa M. Romero de Jorge y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Chula Corneli y sus hijas María Emma y Fabiana Caballero lamentan el fallecimiento de Pato y acompañan en el dolor a la querida Nini y a sus hijos Belinda, Mauricio y familia.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Pedro Argés, María Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina participan con mucho dolor el fallecimiento de Pato y acompañan con oraciones y cariño a tía Nini, Belinda, Mauricio y familia.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Mi querido Rubencito, ya descansas junto a Dios y Ma. Ssma. los ángeles te esperan y la paz está contigo. Hasta pronto, mi querido Pato, no te olvidaré y con amor siempre te recordaré, tu prima hermana Adela Romero.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Chichí y Teresita Correa acompañan en su dolor a la querida Niní, hijos y nietos. Ruegan oraciones en ssu memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Pichi Catella, Mirta Neme, Toño Mendez y Pao Smith, participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones een ssu memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marta Delia Zavaleta de alberto y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Leonor Lucrecia Rodriguez y sus hijos Carlos, Augusto y Valentina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Alberto Maria Delia, Miguel Gramajo y sus hijos Fausto y Ana, participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. participan con ndolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Luciana Zavaleta, Carlos Gauna, y sus hijos Clara, Adolfo, y Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en nsu memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Gustavo Adolfo Gauna participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Juan Bautista Salera y Clara Rosa Álvarez, sus hijos Constanza y José Luis Palé, Juan B. y Verónica Díaz, Emiliano y Rocío Romano, Nicolás y Yessica Machicotte, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Adriana Habra y flia, lamentan profundamente su partida y acompañan a su mamá Niní y a sus hijos Belinda y Mauricio con inmenso cariño.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Julio E. Estofan y flia. participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de CISADEMS participan con profundo dolor el fallecimiento del vecino de la institución y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Profundo dolor por la partida de un amigo. J. F. Guzmán Olivera y familia acompañan en el dolor a Coco Zavaleta a hijos y que el Señor les dé cristiana paz y resignación.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Malena Arce de Montiel, Manuel, Eduardo y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Olga Suárez de Arola y sus nietos Pablo Fernando y Huguito participan su fallecimiento y acompañan en este momento tan dificil a su mamá y demás familiares, elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus amigos David Ceruti y Susana Cuello Herrera e hijos Alicia y Adolfo, Valentina y Lucas, Agustín y Nancy y nietos acompañan a sus hijos y a su madre en este profundo dolor.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Alicia Juárez y Raúl Valladares acompañan en el dolor a su madre Niní Romerro por la pérdida de su hijo y ruegan por su eterno descanso.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Nilda R. Montenegro de Alfano y familia lamenta profundamente el fallecimiento del hijo de la querida amiga Niní y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Las amigas de su madre Niní, Cira, Teresa Victoria y Mirta Graciela Gonzalez Bonahora lamentan profundamente el fallecimiento del querido Pato. Que el Señor lo reciba en sus brazos y goce de la vida eterna.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Rosi y Martha Muñoz, Luis Palmeyro y su hijo Luis Adolfo participan el fallecimiento de su vecino y amigo, acompañan a su mamá Nini y a sus hijos Belinda y Mauricio. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Elsa, Susana y Jorge Amado, Lucía Villaverde, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Niní e hijos en estos momentos.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin" Norma E. Jorge Saad, sus hijos Carlos Antonio y Yesmin y sus respectivas familias, acompañamos a su hijo Jose ante esta irreparable pérdida y elevamos oraciones en en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. En los momentos débiles y dolorosos Dios es tu roca, tu refugio, tu consuelo y apoyo. Carlos LLebili y Flia. acompañamos a su querido amigo Josè y participamos con profundo dolor su fallecimiento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Silvia Helena María Argibay Garma participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Titina Palencia y flia participan y acompañan a su querida amiga en este momento de gran dolor por la partida de su hija Macarena. El Señor la tenga en su santa gloria. Elevamos oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Carina Farías de Roger, Alfonso M. Roger e hijos Martín, Nicolás y Morena Roger participan con profundo dolor su falelcimiento y elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Federico Bothamley, Ana Carina Farías, Juan Claudio Zanoni y Marta Inés Cazzaniga participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su compañera y amiga Marisa y elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Yolanda Paz de Scaglione y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Buby Paz y flia, acompañan con sentido dolor a su querida abuela Nena y demás familiares, que el Señor la tenga en su gloria. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Sergio R. Peralta Funes, socio de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Carlos Fuenzalida, Stella Taboada Lissi, Marcos y Lucia Fuenzalida, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Despido a una vecina que tuve la oportunidad de conocerla durante la secundaria en el Colegio de Belén, yo era interna por ser del interior. Las vueltas de la vida me dió la segunda oportunidad de ser su vecina a partir del año 1971, Ud. trabajaba en la Caja de Jubilaciones y tuvo el gesto de dicarse al trámite de la pensión para mi hijo especial que perdió su papá en el 77. Sra Norma nunca podré olvidarme de Ud. ¡ Exelente Persona ! Pido al Señor le dé descanso a su alma y brille para Ud. la luz que no tienee fin- Para sus hijos y flia., un abrazo fuerte y una pronta resignación. Lucy.

GONZÁLEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su esposa Benita Ávila, sus hijos Daniel, Silvia, Marcelo, Analía, h. política Ema, Vanesa, Daniel, nietos Nicolás, Leandro, Juan, Ignacio, Valentina, Lautaro, Joaquin y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Vuelta de la Barranca. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. Tel. 4219787.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hijo Adolfo y Mariela Fernandez y sus hijos Catalina y Solana participan con profundo dolor el fallecimiento de su Abi Marta.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hermana Lastenia Herrera Padilla, hijos, nietos y bissnietos la despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hermano Marcos Guillermo Herrera, sus hijas Maria del Huerto, Maria Josefina Herrera y José Grad, nieto Milo Grand, participan su partida a la Casa del Señor con profundo dolor.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hermana del Alma; Maria Cristina Jimenez, sus hijas Maria del Huerto, Maria Josefina Herrera y José Grand, nieto Milo Grand la despiden con mucho dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus primos Marta, Nilda y Mario Guberville y flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su prima Maria I. Zavalia de Meneghini e hijos, participan con dolor y mucho afecto su fallecimiento y elevan plegaria en su nombre.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su prima Susana Cuello Herrera y David Ceruti e hijos Alicia Maria y Adolfo, Valentina y Lucas, Nancy y Agustin, acompañan a suss hijos Maria Herminia y Adolfo y Hermanos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Ana Beatriz Gatti y familia participan consternados su fallecimiento. Acompañan con profundo dolor a sus hijos Adolfo, María Herminia, hermanos Lastenia, Gringo, Tato y demás familiares en estos difíciles momentos. Tu alma goce siempre de la bendición divina y brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y respectivas familias participan su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tu reino". Tatty Kalis acompaña a sus hijos y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Hernán Falcione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marta Lidia Paz de Zurita y flia., participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Marta y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada " Ramon Fernandez, Carolina Fulco, Javier y Carolina, nietos Valentina, Nicolas, y Juan Cruz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Susana Traine de Arzuaga, sus hijos Remigio de Arzuaga, Susana María de Arzuaga, su hijo político Joaquin Roger y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo Adolfo y suegra de nuestra amiga Mariela Fernández y ruegan por su eterno descanso en el reino de Nuestro Señor.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino " Sus amigass Beken Romero, CClaudia villalba, Alejandra Cisneros, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Andres Ramos y flia., participan swu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Que brille para ella la luz que no tienee fin " Ruben Flores y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Herminia y Silvia Correa y Margarita Gonzalez acompañan a la flia. en su dolor. elevan oracioness en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Pichi Catella, Maria Neme, toño Mendez, Pao Smith participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marta Ines Meossi y flia., participan con dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Joaquin de Arzuaga, Carolina Meneghini, sus hijos Joaquin Adolfo, Manuela y Sofria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus querido amigos. Elevan oraciones en ssu memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su pariente y amiga Rosa Archetti de Quainelle y flia, reza por su paz infinita muy merecida, pues llevaba con estoicismo tan cruel enfermedad. Se ruega en su memoria oraciones.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Mae Lugones, sus hijos Adrián, María, Cecilia, María del rosario Navelino, Diego Flynn y sus respectivas familias acompañan a Herminia y Adolfo en tan doloroso momento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Miguel Angel Ibarra y Ana Maria Orieta, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estoss momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en Paz querida Amiga.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Miguel Cura Acompaña a su nietita Herminita por la perdida de su Abuelita, haciendo extensivo un abrazo a Herminia y Adolfito y toda la flia., ante tanto dolor. Rueegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Rosario Josefina Wayenbergh y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su vecina Yoyi Suffloni de Ibarra participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia pidiendo a Dios les de consuelo, paz y resignación. Eleva oraciones en su querida memoria y descanso eterno.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Despedimos con profundo dolor a nuestra querida Prima., Julio y flia., Maryté y flia., y Luciana Herrera, Ruegan oraciones por la paz de su alma.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Manuel Augusto Alvarez y Beatriz Russo con sus respectivas flias., lamentan profundamente el fallecimiento de la Mamá de su Amiga Herminia y Hermana del Amigo Gringo. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Carlos Unzaga, Graciela Arnedo de Unzaga, Silvina, Laurencia, María Mercedes y Leonardo Azar participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga. Rogamos oracion en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Juan Jimenez, su esposa, hijos, hijos politiccos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Vanesa Ruiz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan Resignación para sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Maria Montenegro y Pbro. Luis Manuel Montenegro (a), participan el fallecimiento de su prima y acompañan con cariño a sus hijos Adolfo y Maria Herminia, a sus hermanos Lasstenia, Tato, Gringo y demás familiares, rogando una cristiana resignación. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Mario José Fioramonti, Juli E.T. de Fioramonti y familia participan su fallecimiento y acompañan con pesar a sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann, hijos y nietos acompañan a sus hijos, sus nietos, sus hermanos y sus familias, con profundo dolor despiden a Marta. Ofrecen oraciones en su nombre. Que descanse en paz.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Malena Arce de Montiel, Manuel, Eduardo y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus amigas de siempre: Margarita Z. de Ureña, Graciela A. de Únzaga, Juli T. de Fioramonti, Norma N. de Zaieck, Ana Lamas de Zurita, Catalina Peña, Alicia Leoni de Paradelo y Elsa Curet participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculada Contadora María Herminia Giménez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la Contadora María Herminia Giménez. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la Colega, Contadora María Herminia Giménez. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Cecilia Argañaras y Pili Maldonado acompañan a su amiga Lastenia en estos tristes momentos. Elevan oraciones.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Despedimos con profundo dolor a nuestras querida prima, Marité Herrera, Gustavo y Lucila Lubelski, Julio Herrera y familia, José Luis Herrera, Luciana Herrera y familia.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Ximena Beltrán, sus hijos Luciana Herrera, Hugo y Santiago Torri participan su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Alvaro, Fernando, Eugenia, Titi y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con cariño.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan Borges participan su fallecimiento y acompañan a su hijo y hermanos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Estela Salomón, sus hijos Silvia y Alejandro Danna, Mariela y Adolfo Jimenez y Migui y Florencia Rico y respectivas familias participan el fallecimiento de Marta.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Chicho Fernandez, sus hijos Silvia, Mariela y Migui y sus respectivas familias participan su fallecimiento..

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Eduardo Salomon y familia participan su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Ilda Solana Paz de Salomón, sus hijos Estela y Edy y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. José Luis Jensen y sus hijos José, Maria Florencia y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Directivos, Personal Administrativo y Técnico de la Empresa Del Tejar S.A. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marta De Simone Vda. de Mocchi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a hijos, hermanos y en especial a su sobrina Josefina en su pesar. Se ruega oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Silvia Fernandez, su esposo Alejandro Danna, sus hijos Guillermina, Lorenzo y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Marta.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. María Rosa Berdaguer, María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sara Arce Viaña de Liendo y familia participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y hermanos.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sara Medina participa el fallecimiento de la hermana de su amigo Gringo, Cristina y María del Huerto.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Ana María Montenegro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. María Rosa Aguilar Araoz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia rogando por su resignación. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Desde Mar del Plata participan con gran dolor el fallecimiento de su intima Marta; Julio D´Onofrio, su esposa Graciela Mariona y sus hijos Sebastian, Cecilia, y Franco D¨Onofrio y sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Te fuiste amiga mia. Con gran dolor participamos tu camino hacia la eternidad. " Margarita Zaín Fernandez de Urueña junto a sus hijos Maria Pia y Maria Angelica Urueña y su nuera Teresita Giannoni de Urueña y nietos. Amiga Descansa en Paz.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marcelo Raul Massi, Norma Elias y sus hijos Mauricio y Santiago, participan con dolor el fallecimiento de la querida Maria Marta y Elevan oraciones een su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazan a Maria y flia.,

Adolfo y flia., Gringo y flia... y a su querida Hilda. Ruegan oraciones en su reccuerdo.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Hernán de Arzuaga, Mariana Ordaz y sus hijas Juana y Emilia de Arzuaga participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Adolfo y demás familiares con el afecto de siempre. elevan una oración en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Los amigos de tu hija Herminia, Sole, Bea, Inés y Tere participan su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Amigo de tus hijos, Soledad Coronel Gallardo, sus hermanos y familia María Marta y Juan Carlos acompañan a Herminia y Adolfo. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus amigos; Dr. Rolando Omar Vittar., Dr. Edgardo Ruben Vittar., y Dr. Osvaldo Francisco Vittar, Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos: Mofid Alyazji , su señora Vanessa Cura Manzur, su hija Sharlott, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Dr. Malena. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Yo soy la ressurrecicón y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que crree no morirá jamas " Cacho José Paoletti y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus vecinos de toda la vida " Juan Carlos y Daniela, hijos e hijos politicos, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Claudio y ruegan por una pronta resignación cristiana para sus hijos.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su hija Elisa, a su esposa y demás familiares en el dolor de la partida. Elevan oarciones en su memoria.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Los alumnos, padres y docentes de 5º grado A, colegio Alfredo Furniss acompañan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su compañero Alejo Barcena. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ RIVAS, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su hija Cintia, nietos Valentina y Julieta y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V.) Nº 3 SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ RIVAS, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su hija Rocío, sus hermanos Nilda, Yoko, Mirta, Nene y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Ada Luisa Montes de Oca, Ana Abatedaga, Mary Neme, María Inés Muratore, Marta Lezana y Gabriela Vital participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Lucía. Elevan oraciones en su memoria.

SALDAÑO, MARTINIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su esposa Juana Farías, sus hijos María, Julio, Daniel, Marta, Alfredo, Miguel, Fidel, Florentino, Juan, Noemí, Roxana y Ramona, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de La Barranca. Cob. Caruso Cía de Seguros. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SALDAÑO, MARTINIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus socios Alfredo M., y Daniel M. Saldaño. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CAAMIÑA, WALTER GUIDO (Chochin) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/16|. Hijo querido que triste es que ya no estés en este mundo, dejaste un inmenso vacío, imposible de llenar, pero estas eternamente en nuestros corazones. Su madre Francisca de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys, sobrinos Paco y Chicho Diósquez, Pupi Llanos y respectivas flias, invitan a la misa al cumplir un año desu fallecimiento que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CAAMIÑA, WALTER GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/16|. Hoy hace un año ya que no estas físicamente con nostros y nos parece que fue ayer ese dia tan devastador. Pero el que es recordado nunca muere y vos vives cada dia en nuestros recuerdos, bonitos recuerdoss de una flia., simple pero feliz, llena de amor, flia., que conociste a nuestro lado acompañado de la felicidad que tanto te hacia falta. Hoy vives más que nunca entre nosotras porque nos queda el consuelo que al fin puedes descansar y velar por quien tanto amor te dió. Pili te amamos y te extrañamos todos los dias. Tu Amada esposa Nelba, sus hijas Maira y Pamela, nieta Delfina y Yernos Luis y Mauricio, invita a la misaa en conmemoración de un año de su partida. Hoy en la Catedral Basílica a las 20,30. ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, FELIPE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Con motivo de cumplirse dos años de fallecimiento, su esposa Roxana Alvarez, sus hijos Alex, Iván, sus suegros, su madre, sus hermanos, sus sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Pquia,. San José del Bº Belgrano.

IÑÍGUEZ, ABEL ANTONIO ( q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Abel ya pasó dos años de tu partida a la casa del Señor, un lugar maravilloso y privilegiado, te extrañamos cada momento de nuestras vidas. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes por el buen camino. Su esposa Juana, hijos Abel (h) Alfredo, Marta y Cecilia, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

MORETA, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/03|. Su esposa Nilda Guberville y sus hijas María Carolina y María SIlvina y familia invitan a la misa al cumplirse 14 años de su fallecimiento que se realizará hoy a las 19 hs en el colegio San José.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GONZÁLEZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/03|. El tiempo pasa inexorablemente, recuerdo todavía aquella mañana frías en que partiste a la casa de Dios nuestro Señor que la Virgen María te cubrió con su manto, rodeada de ángeles celestiales que velan tus hermosos sueños y te acompañarán por siempre en tu descanso eterno. Su hija Ana María González, su hijo pol. Enrique Cáceres, nietos Fabián y Germán Cáceres y familias la recordarán hoy en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARABAJAL, PATRICIA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su esposo José Venavídes, sus hijos y Franco, Valentina, Maxi, hnos. Martín, Jesús, Raúl, hna. pol. Mirta, Sara, sobrino Iban, Esequiel, Lucía, Guillermo, Emanuel, Rita, José, Bebe, Tomás, su suegra Estela. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Misericordia. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE, Tel. 4219787.

JUÁREZ, GUILLERMO SALUSTIANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hija Matilde Leguizamón, su hijo político René Sosa, su nieto Fernando Sosa y su hijo Héctor Antonio Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrino Alfredo Rojas, su esposa Silvia y su hijo Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. ¡Que el Señor Misericordioso lo reciba en su Reino y le dé el descanso eterno! Amigos de los Talleres de Yoga, Folclore y Memoria del Club de Abuelos de la Ciudad de La Banda de su hermana Chicha de Costilla, participan de su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia por la pérdida del ser querido.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Acompañan en este momento de profundo dolor a su hermano Bartolome Pereyra y demás familiares: Amigos y compañeros del Centro de Pagos de La Banda-BSE. Elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Carmencita de Rossi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando una oración en su memoria.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Blas Eduardo Mussi Rossi y Sofía Amira Mussi Rossi acompañan en el dolor a su amiguita Rocío Alejandra Gallardo Perez por el fallecimiento de su abuelita rogando oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hermanos políticos Adela Gonzalez de Gunter, Carmen Gonzalez de Escobar y flia, Susana Gonzalez de Lopez y sobrinos participan con pesar su fallecimiento, rogando a la Virgen que la cubra con su manto despues de lo sufrido. Vivirás siempre con nosotros. Pedimos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (PECA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su vecino de toda la vida Antonio Francisco Salido y sus hijos Daniel Salido y Patricia Beltran y flia; Amelia Salido y José Carmona y flia; Marisa Salido y Victor Carmona y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en memoria de una gran amiga.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus amigos: Gladis Sahab, Dardo Lopez, hijos María Alejandra, Ricardo Lopez Sahb y Salma, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, NELIDASU hija Claudia Iris Herrera y demas familiares part. su fallec. su restos fueron inhum. ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DIAZ, MARIELA VERÓNICA (q.e.p.d.)|. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento se oficiará una misa en la parroquia La Salette (LB) el día 12/8/17 a las 20 hs.

RAED, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. ¡Marcelo hijo querido! Hace dos años que dejaste la tierra y te fuiste al cielo, donde estás gozando del Reino de Dios. No hay un día que no te recuerde mi amor. Descansa en paz.! Tu madre Luisa Torres, tu hermana Maríta, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que la infinita misericordia del Señor la acoja en su seno y dé el eterno descanso a su alma". La Comunidad Educativa de la Escuela N° 673 "Fuerzas Armadas", participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Ex Supervisora Cristina Jiménez y acompaña a la familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria. Las Termas.

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa de la Escuela N° 673 "Fuerzas Armadas", participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía paterna de la docente de la Institución Sra. Mirta Cáceres, rogando una oración en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar Tu Rostro". Comparten el dolor su hermano Héctor Cáceres, Mirta Azucena, Marta, Graciela y Blanca Ester, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados. Las Termas.

FIGUEROA, JOSEFA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Roberto Montes, Carmen y Patricia Pnto, participan con profundo dolor su fallecimiento y eloevan oraciones en su memoria.

PADILLA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Sus hermanos Pedro, María y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio de Arraga, dpto. Silipica, Serv. realizado por COCHERÍA NORTELa Plata 162. 4219787.

SANTUCHO, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno" El personal directivo, docente y de maestranza junto a padres y alumnos de la Escuela N° 673 "Fuerzas Armadas", participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la ordenanza de la Institución, Sra. Estela Contrera. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CÓRDOBA, RAMÓN SERVANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/16|. Viejo querido, un año sin vos, te fuiste al reino del Señor, estás junto a tu viejita que tanto extrañabas. Qué triste se me hace la vida sin vos, me cuesta aceptar que no estás. Cómo duele tu ausencia. Qué orgullo fue tenerte como el mejor padre, un ejemplo de esposo, un abuelo cariñoso, un hombre honesto y de palabra. Qué hermosos recuerdos y enseñanzas nos dejaste a todos. Nunca te olvidaremos y estarás en cada lugar y reunión de la familia que formaste. Gracias por el amor que nos diste viejo querido. Invitamos a la misa que se realizará hoy en la iglesia de Sumampa a las 19 hs (Dpto. Quebrachos).