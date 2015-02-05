CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Agosto 2017
A LA 00.00 LÍNEA DE TIEMPO
Por El Liberal
Hoy 21:54 -
CANAL 7
10.45 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE.PROHIBIDO PASAR,
HÈRCULES VIGILA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
19.15 CINE. LEYENDAS DE PASIÓN
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.00 LÍNEA DE TIEMPO
01.00 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 PONELE LA FIRMA
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.10 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 AUTOMOVILISMO
EL TRECE
11.00 PLAN TV
12.00 UN SOL PARA LOS CHICOS
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
ARGENTINA
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
TNT
03.35 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
06.00 KARATE KID 2
07.42 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
10.43 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
13.55 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
16.48 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
19.50 RATATOUILLE
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.59 MÁXIMA CONDENA
01.53 EL EXORCISMO DE
CINEMAX
07.41 GUÍA DEL VIAJERO INTERGALÁCTICO
09.57 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
11.50 LA PROPUESTA
13.56 LA PRINCESA Y EL SAPO
15.52 BUSCANDO A NEMO
17.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO
19.54 LA PROPUESTA
22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.47 ALF (TEMPORADA 3)
09.13 ALF (TEMPORADA 3)
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.05 LA NIÑERA
10.54 TIEMPOS DE GLORIA
13.06 LA PANTERA ROSA
13.20 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE
15.18 EL SANTO
17.31 D-TOX
19.13 EL JUEZ
21.00 COBRA
22.38 CONDENA BRUTAL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
11.00 HOUSE M.D., HUMPTY DUMPTY
12.00 HOUSE M.D., ES O NO ES
12.50 FULLSCREEN
13.20 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
15.10 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
17.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO
18.50 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
21.00 VIVIENDO CON MI EX
23.10 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
01.25 BATES MOTEL
STUDIO UNIVERSAL
09.00 OSCURO DESEO
10.45 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y
BULLWINKLE
12.40 BALTO
14.15 FULLSCREEN
14.45 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
17.20 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
20.00 LA IMPOSTORA
22.00 KAMIKAZE
23.55 LA IMPOSTORA
A DÓNDE IR
ESPACIO ESCUSA
(BARRIO ALMIRANTE BROWN-
7º PASAJE ENTRE CALLE 16 Y 17)
+HOY, DE DE 12 A 23, “AQUELARRE”,
CON LOS CANTOS Y LA COOP.
CULTURALINTI HUAYNA, JIMENA
LEDESMA, LUJÁN CARO Y AMIGOS.
FERIA ARTESANAL
CLUB VILLA HORTENCIA
(CALLE PASCO Nº55,
AMÉRICA DEL SUR)
+DOMINGO 13, A PARTIR DE LAS 23,
LOS CANTORES DE LA SERENATA
PRESENTARÁN SU DISCO JUNTO A
ARTISTAS INVITADOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL
ROLÓN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”
CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,
“CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,
“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/08 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 17:55
(Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D):
TERROR (+ 13 años)
12/08 - 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/08 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
12/08 - 21:00 (Subt) 00:10 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
12/08 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15
(Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/08 - 15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
12/08 - 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 18:15 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS
LOS DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO Apta 13 años
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:50 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
20:30 - (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
ESTRENO
CASTELLANO 3D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:50 (excepto
DOMINGO)
21030 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13 años con
reserva
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DIAS)
CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS
DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65