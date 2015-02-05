CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Agosto 2017

A LA 00.00 LÍNEA DE TIEMPO

Hoy 21:54 -

CANAL 7

10.45 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE.PROHIBIDO PASAR,

HÈRCULES VIGILA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

19.15 CINE. LEYENDAS DE PASIÓN

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.00 LÍNEA DE TIEMPO

01.00 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 PONELE LA FIRMA

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.10 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 AUTOMOVILISMO

EL TRECE

11.00 PLAN TV

12.00 UN SOL PARA LOS CHICOS

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

TNT

03.35 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

06.00 KARATE KID 2

07.42 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

10.43 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

13.55 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

16.48 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

19.50 RATATOUILLE

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

23.59 MÁXIMA CONDENA

01.53 EL EXORCISMO DE

CINEMAX

07.41 GUÍA DEL VIAJERO INTERGALÁCTICO

09.57 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

11.50 LA PROPUESTA

13.56 LA PRINCESA Y EL SAPO

15.52 BUSCANDO A NEMO

17.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO

19.54 LA PROPUESTA

22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.47 ALF (TEMPORADA 3)

09.13 ALF (TEMPORADA 3)

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.05 LA NIÑERA

10.54 TIEMPOS DE GLORIA

13.06 LA PANTERA ROSA

13.20 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE

15.18 EL SANTO

17.31 D-TOX

19.13 EL JUEZ

21.00 COBRA

22.38 CONDENA BRUTAL

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

11.00 HOUSE M.D., HUMPTY DUMPTY

12.00 HOUSE M.D., ES O NO ES

12.50 FULLSCREEN

13.20 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

15.10 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

17.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO

18.50 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

21.00 VIVIENDO CON MI EX

23.10 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

01.25 BATES MOTEL

STUDIO UNIVERSAL

09.00 OSCURO DESEO

10.45 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y

BULLWINKLE

12.40 BALTO

14.15 FULLSCREEN

14.45 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

17.20 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

20.00 LA IMPOSTORA

22.00 KAMIKAZE

23.55 LA IMPOSTORA

A DÓNDE IR

ESPACIO ESCUSA

(BARRIO ALMIRANTE BROWN-

7º PASAJE ENTRE CALLE 16 Y 17)

+HOY, DE DE 12 A 23, “AQUELARRE”,

CON LOS CANTOS Y LA COOP.

CULTURALINTI HUAYNA, JIMENA

LEDESMA, LUJÁN CARO Y AMIGOS.

FERIA ARTESANAL

CLUB VILLA HORTENCIA

(CALLE PASCO Nº55,

AMÉRICA DEL SUR)

+DOMINGO 13, A PARTIR DE LAS 23,

LOS CANTORES DE LA SERENATA

PRESENTARÁN SU DISCO JUNTO A

ARTISTAS INVITADOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL

ROLÓN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”

CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,

“CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,

“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/08 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 17:55

(Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D):

TERROR (+ 13 años)

12/08 - 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/08 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

12/08 - 21:00 (Subt) 00:10 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

12/08 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15

(Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/08 - 15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

12/08 - 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 18:15 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS

LOS DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO Apta 13 años

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:50 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

ESTRENO

CASTELLANO 3D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:50 (excepto

DOMINGO)

21030 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13 años con

reserva

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS

DIAS)

CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS

DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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