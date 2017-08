De la mano de Bergoglio, la Iglesia elige y se renueva

12/08/2017 -

Los comicios legislativos no seran los unicos este ano, la Conferencia Episcopal Argentina tambien elegira en noviembre sus autoridades para el trienio 2017-2020. Todo bajo la mirada del papa Francisco que, con nombramientos de obispos y cambios de perfil pastoral, va modelando una nueva Iglesia en el pais. El proceso electoral eclesiastico se enmarca en un recambio generacional y esta inmerso en un clima interno al menos enrarecido por decisiones de algunos de los miembros de la mesa ejecutiva, que no tuvieron el consenso necesario de sus pares. Sera la segunda vez desde que Jorge Bergoglio fue proclamado pontifice en 2013 que el Episcopado renovara sus autoridades, aunque esta vez casi completa, dado que muy pocos pueden ser reelectos en sus cargos, entre ellos su actual presidente monsenor Jose Maria Arancedo. El sucesor ¡§natural¡¨ de monsenor Arancedo en la Presidencia del Episcopado es el arzobispo Mario Poli, actual vicepresidente primero, unico cardenal activo y primado argentino. No obstante, el nombre del purpurado porteno comenzo a ser objetado en los ultimos meses por algun sector interno, que le atribuyo haberse ¡§cortado solo¡¨ en la idea de avanzar en un camino de dialogo para la reconciliacion de los argentinos. Punto por el cual, segun fuentes de la curia, Poli tambien tuvo ¡§chisporroteos¡¨ con el Papa. De no ser el cardenal Poli el elegido, surgen muy pocos nombres para quedarse con la Presidencia. La logica indica que deberia ser un arzobispo quien ocupe el cargo, pero puertas adentro va tomando fuerza la posibilidad de que un obispo auxiliar sea quien conduzca la Iglesia vernacula. En ese sentido, en pasillos eclesiasticos surge el nombre de monsenor Enrique Eguia Segui, obispo auxiliar de Buenos Aires, antiguo colaborador de Jorge Bergoglio y ex secretario general del Episcopado. La nominacion del prelado porteno es al menos llamativa, aunque en tiempos de Francisco las sorpresas en cuando a los nombramientos suelen ser moneda corriente. Lo fue en su momento la eleccion de Poli como su sucesor en Buenos Aires y le siguieron designaciones de obispos argentinos que no siguieron la logica habitual. Otro interrogante es quienes seran los dos arzobispos que acompanaran en las vicepresidencias al que sea proclamado jefe de la Iglesia local. El unico dato que trascendio es que a monsenor Eduardo Martin (Rosario) le pidieron que no se anote para continuar al frente de la Comision Episcopal de Educacion Catolica, cargo para el que podia ser reelecto, porque ¡§puede ser tenido en cuenta¡¨ para la mesa ejecutiva. En la lista de posibles vicepresidentes aparece tambien Jorge Lozano (San Juan), quien deja la Pastoral Social despues de seis anos, Ramon Dus (Resistencia) y Carlos Azpiroz Costa (Bahia Blanca). El arzobispo Victor Manuel Fernandez, rector de la Universidad Catolica Argentina (UCA) y hombre de estrecha confianza del pontifice, es siempre numero puesto para la Comision Ejecutiva. Pero el futuro de ¡§Tucho¡¨, el prelado considerado el ¡§teologo del Papa¡¨, parece tener muchos caminos probables. Desde ser promovido a un dicasterio del Vaticano hasta cubrir las arquidiocesis de Tucuman y Santa Fe, o la de La Plata, jurisdiccion eclesiastica a la que Hector Aguer renunciara el ano proximo. Tambien hay dudas en cuanto a la reeleccion de monsenor Carlos Malfa (Chascomus) como secretario general. Su estilo de gestion produjo algunos roces internos, por lo que algunos prelados consideraron que perdio consenso para seguir en el cargo por tres anos mas. ƒÜ