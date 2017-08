Llega el volante Emanuel Romero y Fernández se fue a Córdoba

Fotos APUESTA. Emanuel Romero es un volante joven (tiene 25 años) con apenas una temporada en el Federal A.

12/08/2017 -

Una vez resuelto que no habrá reestructuración de la B Nacional y, por ende, Central Córdoba deberá jugar la próxima temporada en el Torneo Federal A, las novedades por el barrio Oeste comenzaron a sucederse. Es que el Ferro estaba muy quieto en el mercado debido a que no sabía bien en qué categoría iba a jugar y de eso dependía su presupuesto.

Definido este tema, la dirigencia avanzó en el rubro refuerzos y ayer se aseguró los servicios de Emanuel Romero, volante central de buen pie que proviene de Unión de Sunchales.

Por contrapartida, perdió a un jugador importante en el plantel del "Sapo" como el defensor santiagueño Gabriel Fernández, quien optó por seguir jugando en la B Nacional y continuará su carrera en Instituto de Córdoba.

Volviendo a Romero, hay un acuerdo de palabra para que el jugador de 25 años, oriundo de la Capital Federal, se convierta en el segundo refuerzo (el primero es Alexis Ferrero, quien ayer estuvo en Santiago limando detalles y regresará el lunes para sellar su vínculo).

Romero, que inició su carrera en Atlético Colegiales de Concordia en el año 2010, llegará a Santiago el próximo lunes para firmar su contrato y arrancar el martes la pretemporada junto al resto del plantel.

El volante también registra pasos por Adelante (Reconquista), El Linqueño (Lincoln) y Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto), todos en el Federal B. Unión, hasta ahora, fue su única experiencia en el Federal A.

Fernández

Se sabía que Leonardo Sequeira y Gabriel Fernández tenían varias ofertas para seguir en la BN. Y ayer el "Cabezón" aceptó la de Instituto de Córdoba. El zaguero central bandeño viajó anoche y hoy firmará su contrato con la "Gloria". Se trata de un préstamo por un año, con una opción de compra que puede hacer uso el club cordobés.

"Me voy para seguir creciendo en mi carrera futbolística. Voy a seguir jugando B Nacional y eso es importantísimo. Me duele muchísimo no haber conseguido el objetivo con Central pero esto continúa, hay que mirar para adelante y elegir lo mejor para la familia. Opté por un préstamo para que, en caso de una futura venta, el club pueda recibir plata como forma de agradecimiento a lo que me brindó siempre", le contó "Gaby" Fernández a EL LIBERAL sobre su decisión.