Borré: "Los colombianos me dijeron que viniera corriendo"

Fotos APUESTA Gallardo ve potencial en el delantero colombiano Borré

12/08/2017 -

Rafael Santos Borré, último refuerzo de River, contó ayer que lo sorprendió el llamado del entrenador Marcelo Gallardo y que no dudó en pasar al club de Núñez además porque "mis compañeros colombianos me dijeron que viniera corriendo",

El delantero nacido en Barranquilla manifestó que "me sorprendió el llamado de Gallardo y no dudé en venir. Lo que más me motivó que sea River, tenía planes para quedarme en Europa, pero decidí venir". Además, el jugador de 21 años aseguró que sus compañeros en el seleccionado de Colombia, como los ex "Millonarios" Radamel Falcao y Teófilo Gutiérrez, me hablaron "muy bien" del club.

"Me dieron que venga corriendo a River", afirmó Santos Borré, que ayer hizo tres goles en la práctica de fútbol y utilizará la casaca número 19 que supo vestir justamente su compatriota Teo Gutiérrez.