Se enciende la ilusión del "Negro" bandeño

Fotos CONFERENCIA. La comisión directiva del club, encabezada por Oscar Ledesma Abdala, presentó a los jugadores nacionales y al nuevo cuerpo técnico de Hernán Laginestra.

12/08/2017 -

Se llevó a cabo la conferencia de prensa de presentación del plantel profesional del Club Ciclista Olímpico La Banda.

El encuentro con los medios especializados tuvo lugar en "La Cantina del Negro", el comedor ubicado en la sede del club.

Tras las palabras de bienvenida del presidente Dr. Oscar Ledesma Abdala, donde también aprovechó el momento para agradecer el acompañamiento permanente del Superior Gobierno de la Provincia a través de su política de Estado enfocada en el deporte.

"Hoy estamos en las puertas de una nueva participación, con un nuevo grupo de trabajo, donde depositamos toda nuestra confianza, con jugadores que ya vienen de procesos de temporadas pasadas y con un nuevo cuerpo técnico encabezado por Hernán Laginestra. Tenemos nuestras mejores expectativas y esperanzas depositadas en esta décima participación en forma ininterrumpida en la Liga Nacional. Ojalá que a todos nos vaya bien", expresó el presidente. Posteriormente, el entrenador Hernán Laginestra destacó el acompañamiento de la dirigencia para la conformación del equipo. "Quiero resaltar que Oscar (Ledesma Abdala) y la directiva hizo hincapié en mis peticiones con respecto al armado del roster. En ningún momento se me impuso ningún jugador, ningún colaborador y eso es destacable en este organización. De esta manera, propone y hace que el entrenador trabaje cómodo, ya que pudo elegir su personal", indicó.

"Ahora viene lo más importante, que es la pretemporada y los partidos de fogueo en las giras podemos hacer previas al torneo para ensamblar este grupo de jugadores. Sólo pudimos repetir tres jugadores, que han tenido una gran temporada en el club y esperemos que los refuerzos que se sumen, lo hagan bien, pero sobre todo que podamos ser una familia, un equipo respetado en el medio y que por sobre todo logremos los objetivos. Ahora viene la parte más linda para el entrenador, que es armar el equipo y aunar todas las fortalezas que tenemos", añadió el entrenador bonaerense.

Consultado respecto de la octava ficha de mayores, explicó: "Estamos trabajando junto con Oscar en esa situación, queremos terminar de tener las ocho fichas disponibles que permite el torneo y que los foráneos lleguen lo más rápido posible, porque va a ser importante que ellos puedan ensamblarse a todo este trabajo que estamos haciendo con los jugadores nacionales. Tenemos especialistas defensivos, especialistas pasadores. Todo eso hay que juntarlo para que realmente sea un equipo".

El primer integrante del plantel en hacer uso de la palabra fue Facundo Giorgi, quien aseguró que cuando habló con Laginestra acerca del proyecto deportivo, no tuvo dudas. "No tenía que pensar mucho, me interesó desde el minuto 1. Personalmente estoy muy contento por esta oportunidad en el equipo", indicó.

Damián Tintorelli también destacó la calidad del plantel para aceptar el ofrecimiento de Olímpico. "Uno a esta edad, que lo sigan llamando para integrar equipos competitivos y jugar por cosas importantes, es una de las cosas que me han llenado y me han seducido para estar acá. Me gusta el equipo que se ha formado. Está Stanic, al que conozco, y los jugadores que quedaron de la temporada pasada, hacen un combo bueno como para pensar más allá de la comodidad de que ya conozco la provincia", explicó.

Maxi Stanic también destacó la importancia de armar un buen grupo en lo humano. "Primero que nada, me gusta el grupo humano que se está formando. Tengo la suerte de conocer a la gran mayoría de los que vinieron. Y Hernán (Laginestra) está tratando de formar un buen grupo que después, con trabajo, se pueda formar en un gran equipo, más allá del potencial de cada uno. Eso es lo que me pone más contento", señaló el base armador.

Finalmente quedó presentado también el cuerpo técnico integrado por Damián Gamarra, Franco Cuchetti (asistentes), Ramiro Peragallo, Alejandro Faisal (preparadores físicos), Juan Carlos Suárez, Mariano Crespo (kinesiólogos) y José María Gerez, entrenador de la Liga de Desarrollo.