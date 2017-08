Nueva fecha del torneo Luis “Patón” Yudi

12/08/2017 -

CHOYA, Choya (C). Hoy sábado arrancará la segunda fecha del campeonato denominado Luis "Patón" Yudi que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Los encuentros serán desde las 12.30 y tendrá como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor. El programa de partidos será el que se detalla a continuación: Atlético Quirós vs. Farmacia del Rosario; Deportivo Choya vs. Panificadora La Deseada; La Mexicana vs. Icaño; M y M Deportes vs. Carnicería Tres Hermanos. Además se medirán Los Amigos vs. Colonia Achalco; Los Canarios vs. Veteranos; La Casa del Plomero (defensor del título) vs. Influencia. En el cierre está previsto el enfrentamiento de Panificadora La Suecia ante Los Ferroviarios.