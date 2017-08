Julieta Calvo le declaró su amor a Violeta Urtizberea

Fotos El público bautizó a la pareja de Jazmín y Florencia como "Flozmin".

12/08/2017 -

Tras varios años de carrera en Disney Junior y en los musicales teatrales, Julieta Nair Calvo (28) desembarcó en la televisión abierta. Y no lo hizo en cualquier ficción. Es parte de "Las Estrellas". Y con un papel destacado: de la mano de su personaje, Jazmín, la actriz se convirtió en la revelación de la ficción al traspasar la pantalla, con la interpretación de la bella cocinera que se enamoró de Florencia (Violeta Urtizberea), una de las dueñas del hotel en el que trabaja.

Luego de vivir su amor en silencio y de generar, capítulo a capítulo, una fuerte expectativa en el público, se difundió la escena más esperada. ¡Y estallaron las redes sociales!

"Era una escena muy esperada por la gente que sigue la historia, y también por nosotras. Uno se va involucrando mucho con los personajes que interpreta y, la verdad, esa declaración fue un momento clave en la relación de Flor y Jazmín. Nosotras también estábamos a la expectativa de que esto salga a la luz para ver cómo evoluciona el vínculo entre estas dos chicas", contó Julieta a Ciudad.com.

Y sobre el protagonismo que cobraron sus personajes en esta exitosa historia de Canal 13, la actriz subrayó: "Uno espera que lo que hace tenga la mejor repercusión posible. En este caso, yo sabía que era una historia original y linda. Pero también podía ser tomada mal, que a la gente le chocara. Más allá de que estamos en el 2017 y las mentes están más abiertas que hace un par de años, podía pasar que a mucha gente no le caiga bien ver una relación entre dos mujeres. Por eso yo, desde mi personaje, traté de construir un vínculo desde el amor. Una persona que se enamora de otra".

"No soy gay, ni cocinera, ni soy Jazmín"

Hace poco, a través de Instagram, Julieta Nair Calvo, aseguró que defendía el amor más allá de los géneros. "No lo digo ahora porque interpreto a un personaje homosexual. Lo vivo así. No tengo prejuicios. Que cada uno elija a quien tenga ganas de amar. En lo personal, interpretar un personaje gay no me generó ningún tipo de conflicto. Así que estoy muy contenta y me gusta que la gente se cope con la historia. Con Viole estamos sorprendidas por la cantidad de mensajes que recibimos y por las personas que nos vienen a saludar a la puerta del canal. Eso nos pone súper bien. Quiere decir que vamos por buen camino. Es una buena señal", explicó.

Y repitió: "Yo siempre aclaré desde un primer momento, aunque pensé que no hacía falta aclararlo, pero hay gente que es muy fan y se confunde la vida real con la ficción, que yo no sólo no soy gay. No soy cocinera y no soy Jazmín".

Para Julieta éste es el primer trabajo en televisión que le regaló a una gran exposición. Al respecto, la actriz manifestó: "Es la primera vez que tengo una popularidad fuerte, porque yo vengo de trabajar con el público infantil y no había tanta repercusión en la calle. Ahí yo tenía un look muy particular y para el chico era más difícil reconoceme por la calle. Distinto era cuando hacía teatro y las familias te esperaban para saludarte. Igual, ese es otro tipo de fanatismo. Ésta es una novela muy popular que va por un canal de aire. Yo trabajaba en Disney que, por más que sea el mayor canal de entretenimiento en el mundo, tiene otra llegada. Ahora, con ‘Las Estrellas’, me abrí una ventana para que me conozca la gente que no me conocía, ¡y es genial!".

Seguramente, el personaje de Calvo le significará no sólo la exposición sino alguna distinción en los premios Martín Fierro del próximo año.