Cubero habló del supuesto novio de su ex: "Sabemos qué clase de persona es"

Fotos Nicole y "Poroto" se separaron este año en medio de rumores con Cosentino.

12/08/2017 -

Tres meses atrás, cuando Fabián Cubero (37) y Nicole Neumann (35) confirmaban su separación ante la prensa, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Pablo Cosentino, el marido de su colega Daniela Urzi. Pero, ella salió a negarlo.

La semana pasada, Carlos Monti aseguró que Neumann y Cosentino estarían manteniendo una relación oculta. Luego, la revista Paparazzi agregó que existiría una foto de ambos, juntos. Pero que pedían 30 mil dólares por la imagen. Y Yanina Latorre, quien ni bien se supo la separación puso el nombre del empresario en la mira, avisó que existen audios al respecto.

En el material se lo escucha a Fabián Cubero hablando con otra persona supuestamente sobre Cosentino, pese a que no lo nombra en ningún momento. Las palabras del futbolista: "Sí, ya sabemos qué clase de persona es. Me lo están comentando de infinidad de lugares, gente que tuvo alguna vez contacto con él y lo conocen. Igual, yo sabía cuál era su perfil. Estoy más fuerte que nunca por mis nenas y voy a salir adelante porque tengo la fortaleza para hacerlo. Estoy poniendo toda mi energía en cuidar y proteger a mis nenas que me necesitan entero", dice Cubero en la grabación.