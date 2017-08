Los abogados del médico apelarán el fallo

12/08/2017 -

La defensa del pediatra cuestionó el fallo alcanzado por los jueces y adelantó que recurrirán la sentencia después de escuchar los votos.

Tras el veredicto, los abogados del condenado Julio Pérez, Dres. Hugo Frola y Francisco Palau, manifestaron: "No se ha hecho lugar a los planteos que hizo la defensa, creemos que había cuestiones que debían ser valoradas".

"No podemos anticipar en estos momentos, cuando salimos de un fallo por supuesto adverso, pero sí creemos desproporcionada la pena, porque la querella con un ánimo de venganza privada pidió 35 años, le dieron la mitad. El Ministerio Pupilar adhirió a ello y pidió 35 y 20 que pidió la fiscal, pero que tampoco le hicieron lugar. En síntesis, entre los tres pidieron 90 años, pero les dieron la mitad del promedio. Igual es exorbitante y desproporcional", consideró el Dr. Frola.

"Veremos los fundamentos el viernes (18 del corriente), por supuesto que vamos a seguir con los recursos y con todas las vías impugnativas que tenemos por delante", anticipó.

"Para nosotros no es justo", remarcó el letrado. "Supongamos que está probado el acceso, hay otros casos en los que dicen que van a vivir con ese estigma las víctimas. Cómo en otros casos más graves donde incluso hay ADN, hijos, el mismo tribunal o los miembros de los tribunales orales, en algunos casos fijan una pena de 12 años. En este caso creo que es absolutamente desproporcionada la pena", reiteró.

"Vamos a analizar qué es lo que han merituado, pero no se termina con esta instancia, hay un tribunal de alzada, porque si no quedaríamos con que en esto terminamos; no se olviden que hay muchos juicios que la Corte los dio vuelta, el Superior Tribunal o el Tribunal de Alzada los dio vuelta", aseveró.