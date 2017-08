La querella dijo que la víctima ahora tendrá "paz"

12/08/2017 -

La Dra. Natalia de Pablo, abogada representante de la querella, es decir de la madre de la víctima, valoró la sentencia en contra de Pérez y sostuvo que la menor ahora tendrá "paz".

"Es una fuerte condena dentro de las que se viene manejando en la provincia en materia de abuso sexual, fue bastante alta, no lo que esperaba la querella, pero vamos a esperar los fundamentos que se van a leer el 18 de agosto y allí veremos si cabe algún tipo de recurso o si vamos a quedarnos con el fallo de los 17 años", señaló la letrada.

La representante de la querella remarcó que el fallo significó "justicia para la víctima, para la madre que venía luchando contra todo, hasta contra el mismo sistema judicial para que pueda llegar a la luz para que podamos hoy tener la sentencia que tanto pretendíamos, que este señor pague lo que le hizo a la menor".

Consultada sobre si quedaron acreditados los hechos que se le acusaban al pediatra, sostuvo: "Quedó todo comprobado, tanto la imputación como lo dijo en la lectura el tribunal, es el único responsable del delito que se le imputa, quedó comprobado también los días y los hechos que la niña relató tanto en las entrevistas psicológicas, a la maestras y a su círculo íntimo".

Después de que finalizó la lectura del veredicto, la letrada se fundió en un abrazo con la madre de la menor que rompió en llanto. Sobre el estado de la mujer, la Dra. De Pablo sostuvo: "Se siente tranquila, siente paz, va a llevar paz y tranquilidad a su hija, va a decirle que no va a salir libre (el acusado), que era el miedo y por lo cual la menor estaba atormentada y angustiada, porque sabía que se estaba llevando a cabo el juicio y tenía pánico de que salga en libertad. Hoy es un día memorable, porque no fue un juicio fácil, fue un largo peregrinar durante muchos años, donde vimos muchas trabas del sistema judicial, de personas que tenían información y no querían declarar, entonces llegar hoy a una sentencia de 17 años, es bueno no sólo para la denunciante sino sobre todo para la víctima", finalizó.

El tribunal también hizo lugar a la demanda civil por daños y perjuicios, por lo que el pediatra deberá pagar la suma de $780 mil a la menor y su madre.