Encuentro artístico por el Día la Cultura Friense en la Sala Pocha Ramos

Fotos Las expresiones culturales en el centro barrial tomarán protagonismo.

12/08/2017 -

FRÍAS, Choya (C) . El próximo sábado 19 el Centro Cultural y Sala de Lectura Selva Yolanda Pocha Ramos que funciona en el barrio Belgrano de esta ciudad, desarrollará un encuentro artístico como celebración central del Día de la Cultura Friense. Si bien es cierto que la fecha central del Día de la Cultura es el 14 de agosto, cuando se conmemora un aniversario más del fallecimiento de la poetisa Selva Yolanda Ramos, desde el espacio de cultura barrial abierto en su nombre, informaron que debido a actividades culturales que los referentes del centro realizarán en Buenos Aires, es que se decidió trasladar este recordatorio para el sábado 19. Al respecto, su coordinador, Daniel Nazar, informó que la mejor manera de homenajear a la cultura de Frías es con el desarrollo de un encuentro en donde distintas expresiones del arte puedan plasmarse en la histórica casa de "Pocha" Ramos, donde justamente funciona la sala, en la esquina de La Rioja e Hipólito Yrigoyen. "Las actividades comenzarán a partir de las 17. Los chicos del taller de pintura realizarán una intervención urbana en la vereda de la sala", explicó el referente de este especio de cultura independiente. Continuó: "Luego habrá lectura de poesías de Pocha Ramos y cada poema estará acompañado por una canción alusiva a la temática que aborda esa obra literaria interpretadas por Pablo Castillo, Jorge Castillo y el Grupo Bagual; las poesías serán recitadas por Daniela Romero, Aidé Verón, Carlitos Cárdenas, Ramiro Ledesma y Eugenia Páez". Por otro lado, habrá cuadros de expresión corporal a cargo de Cecilia Campos, Laura Gallardo y Graciela Córdoba. Homenaje Finalmente, Daniel Nazar contó que se realizará un homenaje especial: "No nos olvidaremos nunca de una mujer cariñosa, tremendamente contenedora, comprometida con el proyecto que nosotros desarrollamos en la sala y fundamentalmente impulsora del Día de la Cultura friense, como lo fue Olinda Contreras, la ex concejal que logró que este día tome el sentido de oficial mediante una resolución del Concejo Deliberante, y que este año hemos tenido que lamentar su fallecimiento". La profesora Contreras falleció hace meses y su figura siempre fue muy reconocida y querida entre quienes sostienen este proyecto de cultura barrial y de neto corte popular.