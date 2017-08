EE.UU.: Un auto atropelló a varias personas durante una marcha, hay un muerto

Hoy 17:46 -

Un auto irrumpió hoy contra un grupo de anti fascistas y afroamericanos en Charlottesville, en el estado noroeste de Virginia, donde se produjeron choques violentos por una marcha de blancos supremacistas, y dejó un muerto y varios heridos de diversa gravedad, informó el alcalde de la ciudad, Mike Signer.

El suceso ocurrió poco después de que el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declarara el estado de emergencia en la ciudad, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condenara "todo lo que representa el odio".



#BREAKING: I just watched a car plow through dozens of protesters. Extremely heavy injuries #Charlottesville pic.twitter.com/rE8DWUmrfD