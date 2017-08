Advierten por avance de normas hacia un mayor control para la prevención del lavado de activos

13/08/2017 - El ex director del Banco Central, presidente de la consultora Fidesnet, experto en la temática de prevención y lavado de dinero, Zenón Biagosch, brindó una conferencia en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la que advirtió por el avance de normas cada vez más severas en este sentido que apuntan a un mayor control desde el sector privado, pero también a la necesidad de un mayor involucramiento del sector público en sus controles, para una mayor transparencia en el funcionamiento de la economía. El especialista, se refirió también al resultado del último blanqueo de capitales que finalizó en marzo de este año e indicó que del total de dinero exteriorizado a través del sistema financiero (unos U$S6.800 M, menos del 10% de los U$S116.800 M. blanqueados), hay más de 6.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegaron a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y que están en la mira de ese organismo y de la Afip. El Dr. Biagosch sostuvo al ser consultado sobre cómo está el país en materia de legislación sobre el control de prevención y lavado de dinero, que “tiene una gran responsabilidad institucional e internacional porque preside el G20, el Gafi (Grupo de Accion Financiera Internacional) que es el que rige las políticas públicas en prevención de lavado de dinero”. Agregó que también “tiene una fuerte intención política de ingresar a la Ocde (Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico) y una de las exigencias que plantea la Ocde para ingresar es que la Argentina adecue su reglamentación y su legislación en materia anticorrupción, pero requiere que haya legislaciones que establezcan responsabilidades penales para personas jurídicas por la comisión de delitos anticorrupción”. En este marco, señaló que hay un proyecto de ley que promueve que el sector corporativo adopte medidas precautorias para evitar estas situaciones, aunque advirtió que el proyecto de ley en estudio requeriría de una serie de adecuaciones. Biagosch, se refirió también a que hay normas recientes de la UIF que apuntan a un mayor control de los flujos de fondos de los dineros públicos en el sistema financiero. En este sentido, señaló que “la UIF ha aplicado una prerrogativa en su normativa que establece la necesidad de aplicar ciertos controles para el destino de los fondos provenientes del sector público, cuando la institución financiera visualice que puedan tener algún tipo de objeto irregular”. Con esta nueva regulación pretende que los bancos controlen la legalidad del destino de los fondos del sector público, decisión un tanto polémica que está en estudio en las asociaciones de bancos. Mayor control Destacó que “no es solo la UIF la que debe hacer eso sino que son las propias instituciones de control a nivel estatal municipal, provincial y nacional las que deben intervenir y cuidar por el correcto destino de los fondos que provienen del sector público”. Puntualizó que “la UIF está aportando su parte, hay que ponerse de acuerdo con el sector financiero, cómo el sector financiero lo debe hacer a los efectos de no verse involucrado en algún tipo de accionar no deseable, pero claramente, el rol de los organismos de control estatal tienen que tener una participación activa para poder ayudar a controlar la transparencia de la administración en todas sus formas”.l