Preparan un blanqueo laboral con incentivos y castigos

13/08/2017 - El Gobierno tiene en carpeta un blanqueo laboral estructurado en tres lineamientos clave para tratar de incentivar la creación de empleo genuino en los próximos meses que apuntan a incentivos a la registración, mayores castigos para quienes persistan en mantener el personal sin registrar y beneficios para quienes ya tienen dotaciones en blanco. El plan, según trascendió en los medios, tiene entre sus lineamientos en primer término, la condonación de multas a quienes regularicen la situación de sus empleados. También, la implementación de mayores castigos a quienes persistan en mantener a dependientes mal registrados o empleo en negro. Además, el otorgamiento de beneficios a quienes han venido cumpliendo con la ley, para que la medida no sólo beneficie a evasores. Por lo pronto, el Gobierno ya comenzó a preparar el terreno para la implementación del blanqueo laboral. Según diferente fuentes, ya hay equipos trabajando en esta iniciativa, que están siendo supervisados por el ministro Jorge Triacca. Las consultas con la Afip son frecuentes, ya que el blanqueo laboral se complementará con una reforma impositiva que estará orientada a bajar impuestos locales y nacionales (ver más abajo). Entre las alternativas en carpeta, se destaca la baja del porcentaje -o directamente la eliminación- del monto de las multas por “empleo en negro” que va al bolsillo de quienes no estuvieron registrados en forma total o parcial. Este tipo de sanciones está prevista en las leyes 24.013 y 25.323 y no son acumulativas. Los jueces laborales hacen lugar a una u otra, pero pueden terminar duplicando o triplicando los resarcimientos por despidos. En la actualidad, la tasa de desempleo ronda el 10% y los asalariados no registrados suman cerca de 4,5 millones (33% del total). En Casa Rosada están convencidos de que el sistema impositivo vigente más la catarata de juicios laborales no hacen otra cosa que incentivar el trabajo informal. l