“El país necesita triplicar la construcción de viviendas”

13/08/2017 - La Argentina necesita triplicar durante una década la construcción anual de viviendas, que hoy es de unas 80.000, para revertir el histórico déficit habitacional, que ronda las tres millones de unidades, afirmó el desarrollador inmobiliario Leandro Rodríguez Nader. "Jugadores hay (en el mercado inmobiliario), pero la demanda está contenida", apuntó al indicar que si bien el crédito hipotecario "impulsa la venta de los inmuebles usados, esa oferta no basta". Nader, titular de la desarrolladora CMNV, sostuvo que "aún no se ve en la práctica" la normativa del Banco Central que permite que en los créditos hipotecarios se pueda tomar el boleto de compraventa como garantía del préstamo, lo que facilita la comercialización de unidades nuevas. "Llevará tiempo" para su implementación, comentó. Rodríguez Nader lanzó un emprendimiento con una inversión de U$S 25 millones en la zona de Catalinas Sur, en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de un antiguo astillero donde se levantará un edificio de 12 pisos de viviendas y oficinas.