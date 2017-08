CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Agosto 2017

Hoy 20:31 -

<p><b>CANAL 7</b></p><p>10.45 PAUSA EN FAMILIA</p>

<p>11.00 LOS SIMPSONS</p>

<p>11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA</p>

<p>11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)</p>

<p>12.30 CINE.PROHIBIDO PASAR,</p>

<p>HÈRCULES VIGILA</p>

<p>14.00 SORTEO DE MONO FECHAS</p>

<p>14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA</p>

<p>14.30 PORTAL UNSE</p>

<p>15.00 NICK JR.</p>

<p>17.30 LOS SIMPSONS</p>

<p>19.15 CINE. LEYENDAS DE PASIÓN</p>

<p>21.30 PH PODEMOS HABLAR</p>

<p>22.00 SORTEO DE TÓMBOLA</p>

<p>NOCTURNA</p>

<p>22.15 PH PODEMOS HABLAR</p>

<p>(CONTINUACIÓN)</p>

<p>00.00 LÍNEA DE TIEMPO</p>

<p>01.00 GRAVEDAD CERO</p>

<p>01.30 PAUSA EN FAMILIA</p><p><b>AMÉRICA</b></p>

<p>11.00 PUENTES DE ESPERANZA</p>

<p>12.00 PASIÓN DE SÁBADO</p>

<p>18.00 PONELE LA FIRMA</p>

<p>20.00 SECRETOS VERDADEROS</p>

<p>22.10 DEBO DECIR</p><p><strong>CANAL 9</strong></p>

<p>13.00 CLAVE ARGENTINA</p>

<p>14.00 LA ROSA DE GUADALUPE</p>

<p>16.00 CÁMARA LOCA</p>

<p>17.00 ALERTA COBRA</p>

<p>18.00 IMPLACABLES</p>

<p>20.00 COMBATE</p><p><b>TELEVISIÓN PÚBLICA</b></p>

<p>14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ</p>

<p>15.00 JUVENTUD ACUMULADA</p>

<p>16.00 AMBIENTE Y MEDIO</p>

<p>17.00 OTRA TRAMA</p>

<p>18.00 AUTOMOVILISMO</p><p><b>EL TRECE</b></p>

<p>11.00 PLAN TV</p>

<p>12.00 UN SOL PARA LOS CHICOS</p>

<p>22.00 LA NOCHE DE MIRTHA</p>

<p>00.15 RESTO DEL MUNDO</p><p><b>CANAL14</b></p>

<p>13.00 ANIMALANDIA</p>

<p>13.30 PASA EN SANTIAGO</p>

<p>14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA</p>

<p>14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA</p>

<p>15.30 RECORDANDO</p>

<p>17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL</p>

<p>18.00 VA DE NUEVO</p>

<p>18.30 TELÓN ABIERTO</p>

<p>19.00 EN ARMONIA</p>

<p>19.30 PARA TODA MUJER</p>

<p>20.30 EL PODIO</p>

<p>21.00 PUNTO LÍMITE</p>

<p>22.00 RECORDANDO</p>

<p>23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA</p>

<p>ARGENTINA</p><p><b>CANAL 4</b></p>

<p>15.00 PUERTO PESCA</p>

<p>15.30 SEGURIDAD VIAL</p>

<p>16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA</p>

<p>16.30 MORENA TV</p>

<p>17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA</p>

<p>18.00 PUNTO DE ENCUENTRO</p>

<p>19.00 CABRITA EXPRESS</p>

<p>20.00 EN BOCA DE TODOS</p>

<p>20.30 MUNDO RALY</p><p><b>PELÍCULAS</b></p><p>TNT</p>

<p>03.35 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE</p>

<p>06.00 KARATE KID 2</p>

<p>07.42 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL</p>

<p>10.43 HARRY POTTER Y LA CÁMARA</p>

<p>SECRETA</p>

<p>13.55 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO</p>

<p>16.48 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL</p>

<p>PRÍNCIPE</p>

<p>19.50 RATATOUILLE</p>

<p>22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA</p>

<p>23.59 MÁXIMA CONDENA</p>

<p>01.53 EL EXORCISMO DE</p>

<p>CINEMAX</p>

<p>07.41 GUÍA DEL VIAJERO INTERGALÁCTICO</p>

<p>09.57 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM</p>

<p>11.50 LA PROPUESTA</p>

<p>13.56 LA PRINCESA Y EL SAPO</p>

<p>15.52 BUSCANDO A NEMO</p>

<p>17.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO</p>

<p>19.54 LA PROPUESTA</p>

<p>22.00 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO</p>

<p>LUMINOSO DE LA VIDA</p>

<p>TCM</p>

<p>06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)</p>

<p>07.08 LA NIÑERA</p>

<p>07.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA</p>

<p>08.47 ALF (TEMPORADA 3)</p>

<p>09.13 ALF (TEMPORADA 3)</p>

<p>09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)</p>

<p>10.05 LA NIÑERA</p>

<p>10.54 TIEMPOS DE GLORIA</p>

<p>13.06 LA PANTERA ROSA</p>

<p>13.20 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE</p>

<p>15.18 EL SANTO</p>

<p>17.31 D-TOX</p>

<p>19.13 EL JUEZ</p>

<p>21.00 COBRA</p>

<p>22.38 CONDENA BRUTAL</p>

<p>UNIVERSAL CHANNEL</p>

<p>09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO</p>

<p>10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS</p>

<p>11.00 HOUSE M.D., HUMPTY DUMPTY</p>

<p>12.00 HOUSE M.D., ES O NO ES</p>

<p>12.50 FULLSCREEN</p>

<p>13.20 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON</p>

<p>BURGUNDY</p>

<p>15.10 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE</p>

<p>17.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO</p>

<p>18.50 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?</p>

<p>21.00 VIVIENDO CON MI EX</p>

<p>23.10 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE</p>

<p>01.25 BATES MOTEL</p>

<p>STUDIO UNIVERSAL</p>

<p>09.00 OSCURO DESEO</p>

<p>10.45 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y</p>

<p>BULLWINKLE</p>

<p>12.40 BALTO</p>

<p>14.15 FULLSCREEN</p>

<p>14.45 EL LIBRO DE LOS SECRETOS</p>

<p>17.20 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO</p>

<p>20.00 LA IMPOSTORA</p>

<p>22.00 KAMIKAZE</p>

<p>23.55 LA IMPOSTORA</p><p><b>A DÓNDE IR</b></p><p>ESPACIO ESCUSA</p>

<p>(BARRIO ALMIRANTE BROWN-</p>

<p>7º PASAJE ENTRE CALLE 16 Y 17)</p>

<p>+HOY, DE DE 12 A 23, “AQUELARRE”,</p>

<p>CON LOS CANTOS Y LA COOP.</p>

<p>CULTURALINTI HUAYNA, JIMENA</p>

<p>LEDESMA, LUJÁN CARO Y AMIGOS.</p>

<p>FERIA ARTESANAL</p>

<p>CLUB VILLA HORTENCIA</p>

<p>(CALLE PASCO Nº55,</p>

<p>AMÉRICA DEL SUR)</p>

<p>+DOMINGO 13, A PARTIR DE LAS 23,</p>

<p>LOS CANTORES DE LA SERENATA</p>

<p>PRESENTARÁN SU DISCO JUNTO A</p>

<p>ARTISTAS INVITADOS.</p>

<p>TEATRO 25 DE MAYO</p>

<p>(AVELLANEDA 387)</p>

<p>+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS</p>

<p>DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL</p>

<p>ROLÓN.</p>

<p>CLUB OLÍMPICO</p>

<p>(LA BANDA)</p>

<p>+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”</p>

<p>CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”,</p>

<p>“CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,</p>

<p>“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.</p>

<p>FÓRUM</p>

<p>(PERÚ 510)</p>

<p>+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL</p>

<p>PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.</p><p><b>CINES</b></p><p><b>SUNSTAR<br></b></p><p>MI VILLANO FAVORITO</p>

<p>3(3D):</p>

<p>ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)</p>

<p>12/08 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 17:55</p>

<p>(Cast)</p>

<p>TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO</p>

<p>CABALLERO (3D):</p>

<p>CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)</p>

<p>HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)</p>

<p>CONJURO DEL MÁS ALLÁ</p>

<p>(2D):</p>

<p>TERROR (+ 13 años)</p>

<p>12/08 - 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)</p>

<p>EMOJI (3D):</p>

<p>ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)</p>

<p>12/08 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30</p>

<p>(Cast)</p>

<p>EL PLANETA DE LOS SIMIOS:</p>

<p>GUERRA (3D):</p>

<p>DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)</p>

<p>12/08 - 21:00 (Subt) 00:10 (Subt)</p>

<p>EL FÚTBOL O YO (2D):</p>

<p>COMEDIA (ATP)</p>

<p>12/08 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00</p>

<p>(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15</p>

<p>(Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)</p>

<p>EMOJI (2D):</p>

<p>ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)</p>

<p>12/08 - 15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00</p>

<p>(Cast)</p>

<p>DUNKERQUE (2D):</p>

<p>HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)</p>

<p>HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)</p>

<p>EL PLANETA DE LOS SIMIOS:</p>

<p>GUERRA (2D):</p>

<p>DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)</p>

<p>12/08 - 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)</p>

<p>CARS 3 (2D):</p>

<p>ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)</p>

<p>12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)</p>

<p>PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES</p>

<p>SIN PREVIO AVISO</p><p><b>HÍPER LIBERTAD</b></p><p>CARS 3 APTA TODO PÚBLICO</p>

<p>CASTELLANO 2D 18:15 (TODOS LOS</p>

<p>DÍAS) (excepto DOMINGO)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>MI VILLANO FAVORITO 3</p>

<p>APTA TODO PÚBLICO</p>

<p>CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS</p>

<p>LOS DÍAS) (excepto DOMINGO)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO</p>

<p>CABALLERO Apta 13 años</p>

<p>CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS</p>

<p>DÍAS)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>EMOJI: LA PELÍCULA ATP</p>

<p>ESTRENO</p>

<p>CASTELLANO 2D 16:50 (TODOS LOS</p>

<p>DÍAS) (excepto DOMINGO)</p>

<p>20:30 - (TODOS LOS DÍAS)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>EMOJI: LA PELÍCULA ATP</p>

<p>ESTRENO</p>

<p>CASTELLANO 3D 17:20 (TODOS LOS</p>

<p>DÍAS) (excepto DOMINGO)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>EL FÚTBOL Y YO ATP C/LEYENDA</p>

<p>ESTRENO</p>

<p>CASTELLANO 2D 18:50 (excepto</p>

<p>DOMINGO)</p>

<p>21030 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

<p>EL PLANETA DE LOS SIMIOS:</p>

<p>LA GUERRA Apta 13 años con</p>

<p>reserva</p>

<p>CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS</p>

<p>DIAS)</p>

<p>CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS</p>

<p>DIAS)</p>

<p>Lunes, martes y miércoles $65</p>

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

17.00 COCINEROS ARGENTINOS

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 CUATRO GUITARRAS

17.30 BÁSQUET POR EL 14: ALMIRANTE BROWN VS. SPORTIVO COLÓN (FEMENINO)

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

12.25 21, LA GRAN FIESTA

02.12 EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE ROBERT FORD

05.18 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

05.33 UN DIOS SALVAJE

07.12 AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA. ATRAPADOS EN EL TIEMPO

08.17 EL HIJO DE BATMAN

09.44 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

11.37 DRAGÓN BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

13.23 TIERRA DE OSOS

15.10 LOS 101 DÁLMATAS

17.10 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

19.34 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 EL SECRETO DE ADALINE

TNT

03.53 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

05.22 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.51 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

10.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

12.54 GLADIADOR

15.56 DESPUÉS DE LA TIERRA

17.57 MONSTERS UNIVERSITY

20.02 MALÉFICA

22.00 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

00.05 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

01.46 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?

TCM

00.41 PANDILLAS DE NUEVA YORK

03.30 NIEBLA, LA

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 3)

06.16 ALF (TEMPORADA 3)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 LA PANTERA ROSA

10.55 EL SANTO

13.08 BATMAN

15.20 BATMAN ETERNAMENTE

17.36 EL JUEZ

19.22 TIEMPO DE VALIENTES

21.00 PANDILLAS DE

NUEVA YORK

SPACE

01.37 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

03.09 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

06.20 TWISTER

08.27 LA GRAN ESTAFA

10.43 LOS CAZAFANTASMAS 2

12.51 LOS INDESTRUCTIBLES

14.44 22 MINUTOS

16.14 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

17.55 LOS INDESTRUCTIBLES

19.54TERROR A BORDO

22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

A DÓNDE IR

VILLA HORTENCIA

(CALLE PASCO Nº55,

AMÉRICA DEL SUR)

+ HOY, DESDE LAS 23, “LOS CANTORES DE LA SERENATA” PRESENTARÁN SU CD JUNTO A ARTISTAS INVITADOS.

PEÑA LA CHACARERA

(ALBERDI Nº 1345:

LA BANDA)

EL JUEVES 17, A LAS 22, CON PABLO Y “DIPI” CARABAJAL, HERENCIA NORTEÑA Y ROCÍO “HUAHUI” BASUALDO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.

PEÑA DE “DEMI”

(CENTRO RECREATIVO,

LA BANDA)

EL 19 Y 20, A LAS 21.30, PEÑA DE “DEMI”. EL 19, “PETECO” Y “DEMI” CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ULTRAVIOLETA, LOS HERMANOS HERRERA Y LOS LUGONES. EL 20, “DEMI”, DÚO VISLUMBRE, LAGARTOS DUB Y BRUNO ARIAS.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+ EL 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA Y “DEMI”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 17:55 (Cast)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (3D): CIENCIA FICCIÓN,ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D): TERROR (+ 13 años)

22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

21:00 (Subt) 00:10 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15 (Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

21:30 (Cast) 00:00 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP

2D 18:15 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 ATP: CASTELLANO 2D 16:20 (TODOS LOS DÍAS)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 22:30

EMOJI: LA PELÍCULA ATP 16:50 (TODOS LOS DÍAS)

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP: CASTELLANO 3D 17:20

EL FÚTBOL O YO ATP

CASTELLANO 2D 18:50. 21:30 - 23:05 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS) 3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)