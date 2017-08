“El diálogo entre el observador y el cuadro es emocional”

Hoy 20:36 -

¿Es necesario que el artista explique al espectador el contenido de su obra?

-No. Porque volvemos a lo emocional, además el titulo y las imágenes de un cuadro pueden ser anecdóticas, sobre todo en la pintura abstracta, donde los elementos son tomados de la realidad, pero no son reales. Entonces, uno puede ver datos de la realidad, elementos que nos puedan llevar a determinadas formas y colores. El título puede invocar algo, pero no es necesariamente lo que quiere decir el artista, por eso siempre hay un diálogo entre el observador y el cuadro, que es sumamente íntimo. Muchas veces el espectador está imposibilitado de leer un cuadro, no cuenta con los elementos técnicos o conceptuales para hacerlo, por eso lo importante es el vínculo que se construye entre ambos desde la emocionalidad, de que esa obra lo conmueva, lo movilice, que no le sea indiferente.





¿Cuál es su estilo pictórico y qué percibe del resto de sus colegas?

-Siempre se toman elementos de la realidad para plasmar una obra, pero más se representan líneas, colores, planos y formas que no necesariamente se debe explicar, todo pasa más por trasmitir un mensaje que puede gustar o no. La mayoría de los pintores santiagueños se inclina a la pintura abstracta, hay pocos que siguieron la línea de lo figurativo. En lo personal, me gusta plasmar lo emocional; tengo ideas o elementos, figuras y colores que son características del paisaje y la idiosincrasia santiagueña.





¿Cómo responde el espectador santiagueño ante una muestra artística?

-Responde con gran interés. El público debe acostumbrarse a exposiciones, museos y tener asiduidad en las presentaciones de obras, evaluarla, emocionarse y dejarse conmover. A veces el espectador no tiene la información inmediata, por eso es puramente visual y emocional lo que transmite un cuadro. Muchas veces nos cuesta ver una obra abstracta, justamente por no tener contacto con representaciones reales como podría ser una obra figurativa. En ese caso, lo movilizante pueden ser las formas, las líneas, los planos, los colores, texturas, etc. Por eso se habla de un contacto puramente visual y por supuesto, de emoción pura.





----------------------------------------------------------------



ROSANA MONTENEGRO

Nació en Santiago del Estero, Capital. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes “Juan Yaparí”, donde actualmente trabaja. Realizó cursos diversos de curaduría y montaje de exposiciones de arte, clínicas de arte contemporáneo. Fue miembro de la Comisión Asociación de Artistas Plásticos de Santiago del Estero, miembro ad honorem del Museo de Bellas Artes y Municipalidad de Santiago del Estero, integró el equipo de restauración y conservación del Museo de Arte Sacro “San Francisco Solano”, y actualmente es miembro del grupo “Encontrarte”, de arte urbano.