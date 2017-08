Cristina Kirchner no podrá viajar para votar en Santa Cruz

Fotos Cristina Kirchner.

Por complicaciones con el horario de los vuelos, la ex presidente Cristina Kirchner no podrá viajar a Santa Cruz para votar en las Paso, ya que a pesar de que es candidata por Buenos Aires, debe sufragar en Río Gallegos.

“Es una logística imposible. El único vuelo de regreso sale a las 9.20. No hace a tiempo a votar y embarcar” aseguraron fuentes cercanas a la ex mandataria nacional. Al estar a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, no podrá recibir sanción alguna.

La candidata no podrá viajar al sur para emitir su voto, sin embargo, esperará los resultados en el estadio de Arsenal de Avellaneda, donde Unidad Ciudadana tendrá su búnker.