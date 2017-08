FÚNEBRES | 13 de Agosto de 2017

Hoy 21:27 - FALLECIMIENTOS





Juan José Serrano

Ramona Díaz (La Banda)

Alvaro Díaz Castelli (La Banda)

Hilda Beatriz Gimenez (La Banda)

Cristina del Valle Gómez

Ninfa Raquel Cereal (La Banda)

Facundo Nahuel LópezMansilla (La Banda)

Angela Agustina Ledesma Lastra (Monte Quemado)

Sepelios Participaciones

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Olga Palumbo de Quatrini participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Cristina y eleva oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Nicolás Bonacina, Delia M. Gómez y flia., despiden a su amigo con mucho dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Hugo Mansilla, Teresa Duaip y familia despiden a su querido amigo Pato y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Alejandro Álvarez Valdés, María del Carmen Costas, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Nini y a sus hijos en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Compartimos tu gran dolor querida Nini y rogamos al Señor te reconforte y proteja, Amílcar Buenvecino, Pory Pereyra y familia.

DOMÍNGUEZ, ESTEBAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su esposa Natalia , su hija Priscila su mamá Fernanda y hermanos , sus abuelos Charo y Jose sus tios Luis, Oscar, Jose, Carmen, Sole, Gustavo, Walter, Marcelo y Reyna sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Piedad, servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. tel 4219787.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados ex empleados Iosep participa el fallecimiento del esposo de Olga, su hija Lourdes y de su hermana Gringa de Lucio y se elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Amalia Gómez participa y acompaña a toda su familia la partida de José rogando oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Maruja de Bustos Arias, su hija Mumy y nietos participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Amalia Gómez participa con dolor la partida de la nieta de la querida Nena, rogando resignación para todos sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculado, Dr. Peralta Funes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Dr. Peralta Funes. Ruega una oración en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Dra. Ana María Auad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigos Dr. Sergio Peralta Funes y Sandra Peralta Funes. Que el señor la tenga en su gloria.

GÓMEZ, CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su hijo Exequiel, sus hermanos Reynaldo, Ines, Ramon, Deolinda y Sonia sobrinos y de mas familiares, sus restos seran inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio los flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel.4219787.

GONZÁLEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Acompañan en profundo dolor de su hijo Marcelo, sus compañeros de trabajo de Lo Bruno SA: Lorena, Gladys, Adriana, Eduardo, Alvina, Susana, Elena, Marcelo, Campanini, Gabriela, Orlando, Erica, Silvia, Thiama, Emilia, Gabriela Loto, Adrián, Ezequiel, Chicho, Hilda, Pablo, Iñíguez, Juan, Carola, ISac y Alejandro, rogando por el eterno descanso de su alma, elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Directivos de Lo Bruno SA, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su hermano Absalón Raúl Herrera, su hna. política Marta Elena Gerardi, sus sobrinos y nietos Facundo, Alejandra, Natalia, Gonzalo, Felicitas, Martina, Delfina, Lisandro y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine participan con gran pesar y ruegan una oración en su memoria y resignación a su familia.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Compañeras de Promoción del Colegio de "Belén" de su hermana Lastenia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Zulema Arce de De Marco, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marta y acompaña a sus familiares rogando por su resignación. Eleeva oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Amílcar Buevecino, Regina Pereyra, Luis Congiu, Perla Buenvecino acompañan a su familia en estos tristes momentos y ruegan al Señor por el descanso de Martita.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Elsa, Silvia, Ramón y Dora Castillo Carrillo participan con dolor su fallecimiento.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos Rubén y Elsa Castillo Carrillo, Silva y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Amil participan con dolor su fallecimiento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS (Locutora)(q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. José Barrionuevo y familia acompañan a su esposo Hugo y a sus hijos Raúl y Fernando y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su esposa: Nilda, sus hijos: Claudio, Luciana, Cecilia y Gustavo, su hijo pol.: Mariano, sus nietos: Facundo y Bautista, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su sobrina Helga Sayago, su esposo Diego y sus hijas Aisa y Helue participan con dolor su fallecimiento.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su sobrina Nazarena Sayago, su esposo Felipe y sus hijos Guadalupe, Nazarena y Salvador participan con dolor su fallecimiento.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Gracias por acompañarnos en las buenas y en las malas. Con su sonrisa en el cielo iluminaras por siempre. Su primo Carlos Peralta, sobrinos Marcela, Osvaldo y Blanca Peralta, Stella, Alberto, Walter y Eva tula Peralta, Titina, Silvia, Hugo Perez Peralta, Tito, Susy, Kuqui y Marina Luna Peralta y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracionees en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. La comunidad educativa del Escuela de Capacitación Monseñor Guirao y el taller de Luthería participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gustavo Serrano en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. El Prof. de Lutería León Augusto Leyría Herrera y sus compañeros del taller de Lutería de la Esc. de Capacitación Mons. Guirao participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su alumno Gustavo Serrano. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus amigos Lorenzo Melián y Rosa Luna, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en su pesar. ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Los Angeles lo entregan en los brazos del Señor. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural " La Brasa " participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la querida compañera Luciana Serrano y pide al Señor pronta resignación y consuelo a su flia.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. José A. Paz y flia., participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su esposa Nilda e hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. La Comunidad deel Colegio Hermano Hermas de Bruijn, participan con pesar el fallecimiento del papá de nuestra querida compañera Luciana Serrano. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Los preceptores Pablo Campos, Cecilia Diaz, Ariel Carreras, Benjamín Paz y Cecilia Basbús, acompañan con profundo dolor a nuestra queerida compañera Luciana Serrano por el fallecimiento de su padre. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el deescanso eterno. Jorge Armoha, Cecilia Azar, Marcela Azar, Roxana Corvalán y Marcela Cazzulo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su ccompañera y amiga Luciana y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañamos en este dificil momento a su hija Luciana y flia., Sus compañeras del Colegio Hermas; Alejandra I., Cecilia A., Cecilia B., y Gabrieela C. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. "Señor: te imploramos recibas a tu siervo en tu reino y le otorgues la tan merecida paz eterna". Sus amigos y vecinos Rodolfo Torres y Mirta Bravo Contreras; sus hijos Liliana, Emanuel, Ariel y Nadia acompañan a su esposa e hijos en este momento tan difícil y ruegan al Todopoderoso les conceda resignación cristiana.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/7/17|. La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados ex empleados Iosep participa el fallecimiento de quien fuera presidente interventor de la obra social, dejando a su paso por ella, enseñanzas de disciplina, honestidad y respeto y eleva oraciones en su querida memoria y acompaña a sus familiares.

Invitación a Misa

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH (Betsy) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Querida Betsy Dios nos bendijo por permitir acompañarnos con tu dulzura, bondad y alegría tu paso por esta vida. Sus hermanos Rolando y Lea (a), Liliana (a), Cristina y Néstor, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares agradecen a todas las personas que nos acompañaron espiritualmente a la hora del encuentro con el Señor e invitan al novenario que hasta el 15 del corriente a las 20 hs se oficia en la Pquia. La Merced. Rogamos una oración en tu memoria.

BRAVO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. "Felices los que habitan en la casa del Señor". Ramón, ya han pasado dos años de tu partida y tu recuerdo sigue vivo, como lo que fuiste aquí, un hombre generoso, amable, incondicional, gran luchador, ejemplo para nosotros. Su hermano Emiliano y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita. Pedimos oraciones en su memoria.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Señor: el alma que llevaste era el tesoro más grande de nuestro corazón, y ahora está contigo. Permítele gozar de tu Gloria y tenla entre tus elegidos. Sus hijos Fernando Mussi y Sandra Mussi y sus respectivas familias invitan a la Santa Misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, hoy a las 20.30 hs en la Iglesia Catedral Basílica.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. En cualquier inquietud de tus compañeros de promoción estuviste dispuesta a brindar tu gran generosidad; seguro que esto agrada a Jesús y que habrás sido recompensada. Nosotros te extrañaremos mucho y te recordaremos hoy en la Iglesia Catedral Basílica, a las 20.30 hs. al cumplirse 9 días de tu fallecimiento.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Muero, pero mi amor no muere: los amaré en el cielo, como los he amado en la tierra (Sta. Mónica). "Mi corazón siempre estará junto a tu corazón, hijo amado". (Tu mamá cielo). Sus padres Horacio Hamann y Cielito Alcaide, sus hermanos Alejandro y Ana, su abuela María Teresa M. de Alcaide, sus sobrinitas, tíos y primos lo extrañan profundamente. Rezarán por la paz de su alma de la luz y amor, en la misa de las 20.30 en la Catedral Basílica.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus hijos Adolfo y María Herminia Giménez y demás familiares invitan al novenario de misa que se oficiará desde hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

INFANTE, MIRTA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Me dicen que ya no sufra, que tenga resignación, pero cómo hacerlo? Si con tu partida, siento que se fue mi vida. Sus hermanos, su mamá, su esposo, su hija, tíos, sobrino y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 1 año y tres meses de su partida.

QUIÑONES MEJÍAS, FRANCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17 en Salta|. Sean virtuosos, no lloren ni se dejen dominar por la tristeza, voy al cielo, donde los espero mediante la bondad de Dios. Su madre Daniela Luna, Claudio, sus hermanos Mariano, Anduh, Agustín y Andrea, sus hermanos en el afecto Milagros, Agostina, Alejandro y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Madre mía, te fuiste al reino celestial, donde solo existe tranquilidad y reina la paz. Sigues descansando junto a tu padre y danos las fuerzas necesarias para salir adelante por tu perdida. Su esposo Ramón Basualdo, sus hijos Maxi y Ramiro, su madre Hilda Chazarreta, sus hermanos y sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TULA JUÁREZ, SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Te fuiste y nos dejaste un gran vacío y dolor. Sé que descansas en paz, que el Señor te de descanso eterno y que brille para tí la luz que no tiene fin. Sus parientes y vecinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad.

VILLAVICENCIO, SILVIA ISIDORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CEREAL, NINFA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus hijos Orlando y Hugo, nietos Valeria, Andrea, Matías, Hugo, bisnietos Pia, Santi, Benja, Felipe part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cem. Jardin del Sol C.D. belgrano 532 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. El Centro de Jubilados del Taller de Libre Expresión Musical 3º Edad participa el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero del Coro el apreciado Ricardo. Haciéndole llegar nuestras condolencias a él y su familia.

DÍAZ CASTELLI, ÁLVARO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus padres Patricia y Ramón, su hermana Carla, su hija Zoe sobrinos y de mas familiares, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio JARDÍN DEL SOL, servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162. tel 4219787.

DÍAZ CASTELLI, ÁLVARO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Las personas nunca se van mientras las tengamos en el corazón y sé que Alvaro siempre estará con nosotros, no dejaremos que su memoria desaparezca. Sus tíos Freddy y Nancy, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus desconsolados padres y hermana y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ CASTELLI, ÁLVARO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. " Que brille para él la Luz que no tiene fin". César, Germán y amigos de Santiago Distribuciones acompañan a su querida Patricia en este dolor.

DÍAZ CASTELLI, ÁLVARO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. La familia de Enrique Nasif Saber: Adela, Silvina, Fernando, Germán y sus respectivas familias acompañan a la querida Patricia y a su familia en este dolor.

DÍAZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Sus hijos Rosa, Alicia, Gladys, Marcelo, hijos pol. Juan, Vicente, Roberto, Antonia y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su hermana Hebia Noemí, participa con dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su hermana política Dora Ledesma Giuliano de Giménez, sus hijos Dante, Leda, Claudia y sus respectivas familias participan su deceso y elevan oraciones al Señor para que la reciba en su Reino Santo.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su sobrino Mario A. Rodríguez y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus padres Juan Pablo, Norma, Teresita, hijo Gerónimo, hijas Monica, Milagros, hno.pol. Daniel, sobrino Benja part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 9 hs en el cemen. La Misericordia C.D. Belgrano 532 s.v. Serv, ORG,. AMPARO, ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Facu: tu fatal partida nos destrozó el corazón, qué difícil es aceptar esto, cómo se hace para entender que nos dejaste con un dolor tan grande. Serás siempre un ángel bello que nos acompañará. Roguemos al Señor fortaleza para tu mamá y hermanas y para toda nuestra familia. Sus tíos Pedro e Irma, Alfredo y Yoli, Teodoro y Mirta, Mario y Zulema, Víctor y Graciela, Cachito y Mirian, sus primos y sobrinitos participan su fallecimiento.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Sus tíos Pedro Palavecino e Irma Mansilla, sus primos Pedri y Tania, Carlitos y Rocío y María Laura y Juan Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Facu: por siempre seguirás vivo en nuestro hogar, esa sonrisa y esa picardía que siempre perdurará en nuestro corazón. Serás luz, paz, ternura y también fortaleza para todos los que te amamos. Descansa en paz. Sus tíos Alfredo Montero y Yolanda Mansilla y sus primos Marcelo, Ramiro, Florencia y Gonzalo participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su tío Pocho, su tía Mary, sus primos Noelia y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Chichy Paz, su esposa Amalia, sus hijos Fabián y María Eugenia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra amiga Tere, acompañamos en estos momentos de dolor. Ruegan resignación para toda la familia y oraciones por su alma.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Marianella Infante y Sabrina infante participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su hermana Mili y a toda la familia.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Acompañan a sus compañeros de trabajo de sus tíos Ing. Mansilla e Ing. Montero; Claudia Acuña, Lorena Cardenas, Roxana Zorribas, Ramon Brandan, Julio Mattar, Eli Diaz y Juan Cruz Montenegro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Los abuelos paternos, tíos y primos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oracioens en su memoria.

Invitación a Misa

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Papi, los valores que nos transmitiste siempre perdurarán en nosotros. Su esposa Olga, sus hijos Beti, José Luis y Carina, sus nietos y bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria

RODINI, MIGUEL ÁNGEL (Gino) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. Gino; está de más expresar el dolor que sentimos por todo lo que compartimos a lo largo de la vida, jamás imaginamos tu pronta partida, pero en este adiós transitorio te damos gracias por el amor incondicional que nos regalaste. Eras esposo, padre, abuelo y amigo excepcional, siempre presente, bueno, de bajo perfil deseando solucionarlo todo. Eras un padre que apostabas siempre para la familia y la amistad, seguramente con defectos y virtudes pero con un corazón bondadoso difícil de olvidar. Sufrimos la pérdida de un hijo, esto nos marcó y no pudiste superarlo, te envolvías en una coraza para que te viéramos bien y la familia salga adelante. Hoy nos conforta saber que están juntos en donde estés. Cuando levantemos la cabeza y mire al cielo será la estrella que más brille para guiarnos. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, La Banda a dos años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEDESMA LASTRA, ÁNGELA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falelció el 11/8/17|. Sus padres Silvia y Hugo, hnos. Yamila. Sofia, abuelos Geronimom, Virginia, tios, Sergio, oscar, Fabian, Carlos, Lorena, primos, padrinos y demás familiares part. su fallec. Sus erestos fueron sepultados en cem. La Piedad. Monte Quemado. EMPRESA SANTIAGO.

NAVARRO, RINA DIVINA (q.e.p.d) Falleció el 12/8/17|. "Entonces Jesús Dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sé que ya no estás con nosotros y eso me duele en el alma. Nunca encontraré a nadie como tu. Fuiste única, noble sincera, generosa e incondicional siempre presente. Una mujer de de, íntegra y de grandes valores y aunque no pueda abrazarte ahora estás junto a nuestro Señor. Fuiste una de las personas más importantes de mi vida y esta irreparable pérdida deja un profundo vacío en nuestros corazones. Nunca te olvidaré, nuestra amistad perdura por siempre, Descansa en paz. Silda Mabel Gómez de Villagra y familia acompañan a su hija Mónica, a su nieto Julián y demás familiares en este momento de dolor. Frías.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ, OSCAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Te recordaremos siempre con amor. Tus hermanos: Nilda, Chela, Osvaldo, tus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará el lunes 14/08/17 a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MAROTTA VDA. DE MELEÁN, MAFALDA ALVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/16|. Querida mamá, tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus hijos Yolanda y familia, Carlos y esposa Rosa, sus nietos José María, Carlos María y Marcela con sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiara hoy en el Santuario Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse un año de su encuentro con el Señor.

RÍOS, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/15|. Se cumplieron dos años de tu partida. Nunca muere quien es recordado, Vivirás eternamente en el corazón de tu esposa Olga Giménez y de tus hijos Yeni, Fernando, Gise, Emi y Maxi, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiara en su memoria hoy las 20 hs. en la iglesia San Isidro Labrador. Forres.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LEMOS, ALFIO WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/05|. Uby: Aunque pase el tiempo te seguiremos recordando y extrañando. No te olvidaremos y jamás lo haremos. Hoy a 2 años de tu partida, rogamos a Dios que estés bien y nos ayudes a seguir en este camino. Tu esposa e hijos nos reuniremos el lunes 14/08/17 a las 18 hs en el responso que se realizará en Garza Dpto Sarmiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

PÉREZ DE JUÁREZ, MARÍA TEREZA. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/12|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su esposo Mauro, hijos Pichón, Gladis, Walter y Sergio invitan al responso que se oficiara en el cementerio hoy a las 10hs.