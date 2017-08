Amenazó con matar a su ex pareja, al hijo de ambos y suicidarse

13/08/2017 -

Una joven de 20 años de la localidad Santa Cruz del departamento Banda denunció a su expareja por violencia de género y continuas amenazas de quitarle a su pequeño hijo.

Según revelaron fuentes policiales, la mujer de apellido Saavedra relató que mantuvo una relación de dos años con un hombre de apellido Pereyra, oriundo de la localidad Las Tijeras (Dpto. Banda), con quien tuvo un hijo en común que actualmente tiene 15 meses. La joven relató en sede policial que desde hace un mes aproximadamente ella puso fin a la relación, debido a los malos tratos que sufría de su expareja.

Debido a esto, Saavedra denunció ante los efectivos policiales que el pasado miércoles Pereyra concurrió a su domicilio para ver al hijo que tienen en común. Ante la negativa de la mujer, el hombre se puso furioso y comenzó a amenazarla: "Te voy a c... matando a vos, si no me dejas verlo, o nos matamos los tres", según lo señaló la mujer ante los uniformados.

Asimismo manifestó que en varias oportunidades su expareja la tomó del cuello y le propinó cachetadas con la palma de la mano. Actualmente, la mujer teme por su integridad física y la de su hijo.