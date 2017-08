Jozami-Astudillo, la fórmula del éxito en la categoría única

13/08/2017 -

Con más de 50 parejas de jugadores, se disputó en la cancha del Santiago del Estero Golf Club el torneo Vintage Golf Tour Invitational, que tuvo un gran éxito desde lo deportivo y lo social, ya que permitió una jornada de confraternidad entre los socios del club.

El certamen se jugó en categoría única y tuvo un nivel de excelencia que se vio reflejado en los scores.

El primer puesto fue para la pareja integrada por Nicolás Jozami y Mauricio Astudillo, que terminaron con 63 golpes. Luego se ubicaron Alejandra Voss y Ramiro López Bustos, con 64 golpes. Tercero quedaron Gustavo Rafael y Nicolás Allub, con 65.

También se destacaron Valentina Curet (best aproach Damas), Javier Allub (best aproach caballeros), Viviana Gerez (best drive damas) y Federico Borigen (best drive caballeros).