Arturo Mina se va y libera un cupo de extranjero

Fotos SITUACIÓN. Arturo Mina no era tenido en cuenta por Gallardo y su lugar sería ocupado por De la Cruz.

13/08/2017 -

El defensor ecuatoriano Arturo Mina confirmó ayer que continuará su carrera en el club Yeni Malatyaspor de Turquía y liberará así un cupo de extranjeros en River Plate, que de no mediar imprevistos será ocupado por el uruguayo Nicolás De la Cruz.

"Se habló mucho, pero gracias a Dios todo se dio a favor. Mucho se habló de los equipos, pero me tocó esperar y ya se ha dado. No soy de hablar tanto, pero gracias a Dios me toca partir al Malatyaspor donde me esperan para la revisión médica y firmar unos documentos", anunció el zaguero ecuatoriano de 26 años al sitio web del periódico Extra, de su país.

El nuevo equipo de Mina tiene su estadio en la ciudad de Malatya, al sureste de Turquía, y entre sus filas cuenta desde hace poco más de un mes con el delantero argentino Emanuel Dening, ex San Martín de San Juan.

"Estoy feliz, yo lo que deseo es jugar, el fútbol es mi vida, mi pasión y sé que en Turquía me va a ir bien", agregó Mina, quien no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador de River, Marcelo Gallardo.