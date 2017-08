Jan Manuel Cano sale a escena

Fotos CHANCE. El termense Juan Manuel Cano Ceres, tendrá una nueva presentación mundialista.

13/08/2017

El Mundial de Atletismo en Londres llega a su punto culminante y un santiagueño sale a la pista para competir. Juan Manuel Cano, dirá presente en la prueba de los 20 kilómetros de marcha, a partir de las 10.20 (hora argentina).

"Llegué muy bien. Hicimos un campamento de altura en el norte de la Argentina, espectacular. El mejor campamento que hice. La altura tiene algunos riesgos en la recuperación, es más lenta. Siempre cargas con algunas contracturas que las vengo mejorando desde que bajé al llano", dijo, el de Las Termas de Río Hondo, en una entrevista con el diario Olé.

"Soy muy autoexigente. No es la primera vez que voy a estar en un Mundial. Uno trata de ser más competitivo. Me voy conforme cuando me siento competitivo, que pude luchar hasta el final, que uno está cerca de sus mejores marcas. Y eso se demuestra a través de los resultados en la carrera", señaló.

Un buen resultado sería si estoy cerca de lo que hice o mejor que en el 2012 (1h22m10s, récord nacional). Porque hace rato que vengo trabajando para eso y hace dos años que no puedo bajar la marca de 1h23m. Vengo entrando a estos mundiales por una marca mínima, pero me gustaría estar mucho más bajo que ese registro. Y eso sería estar en 1h22m y mejorar mi récord, eso quizá me ayuda a estar entre los primeros 20 del mundo", destacó el santiagueño, en la previa a la carrera de hoy.

Similitud

El circuito es casi idéntico que el de Londres 2012, pero con una temperatura más baja que aquel JJOO. Llegó días antes de la competencia y buscó completar la preparación con "kilómetros de calidad. Poca distancia para no vaciarse. Hay que mantenerse activo".

El mal paso por Río (1h27m) no lo dejó conforme, pero tampoco le quitó ni un poco de su optimismo, según Juan Manuel Cano, quien estará compitiendo hoy en suelo británico, en una nueva participación mundialista para él.