Gabriela está de estreno y Estefanía brilla en Univisión

13/08/2017 -

Gabriela Tagliavini y Estefanía Iglesias son dos santiagueñas que conquistaron Hollywood, y lo siguen haciendo cada una de ellas en sus respectivas profesiones. Gabriela es una cineasta de prestigio en "La Meca del Cine". Estefanía ha construido una brillante carrera como modelo, actriz y conductora en Los Ángeles.

"Cómo cortar a tu patán"

Tagliavini estará de estreno el 13 de octubre próximo en México, país donde rodó "Cómo cortar a tu patán", una comedia que, en su elenco, tiene a un santiagueño (Ignacio Tahhan), además de reunir a un grupo de actores excepcionales integrado por Camila Sodi, Mariana Treviño, Sebastián Zurita, Jaime Aymerich, Giovanna Zacarías, Marianna Burelli, Rosemberg Salgado, Juan Lecanda, Macarena Miguel y Christopher Von Uckerman.

La trama de esta producción de Traziende Films versa sobre "Amanda" (Mariana Treviño), una terapeuta especializada en ayudar a las mujeres a terminar con relaciones destructivas. Amanda vive alejada de los hombres y el compromiso, más bien está enfocada en su trabajo y en proteger a su hermana Natalia (Camila Sodi). Cuando descubre que su hermana está enamorada de un patán emprenderá un plan que la llevará a enfrentarse a su más grande miedo... el amor.

"Es una hermosa comedia", destacó Gabriela. La realizadora santiagueña, que en estos días fue entrevistada por la CNN en español, donde además se hizo una restrospectiva de su prolífica obra, y diferentes medios para promocionar su filme, admitió que fue un reto hacer ese largometraje, ya que después de siete años de planear y afinar detalles, por fin todo se alineó y ahora está focalizada en el estreno, que será en México a mediados de octubre.

"Fue un proceso largo con el productor, Leonardo Zimbrón, pero lo logramos, ahora sólo esperamos que cuando llegue a las salas se convierta en una cinta muy taquillera", puntualizó la cineasta. "Estoy orgullosa del filme que hemos realizado, con una producción maravillosa y un elenco soñado", aseguró Gabriela.

Además de esta película, Gabriela tuvo un año 2017 pleno de desafíos, entre ellos su debut como directora en teatro. Fue con un elenco de notables actores norteamericanos con una pieza inquietante.

Estefanía, en Univisión

Por su parte, Estefanía Iglesias brilla hoy en "Cada mañana". Se trata de uno de los programas de Univisión, que de lunes a viernes se transmite en vivo desde Los Ángeles.

Estefanía se ha destacado desde los albores de su carrera, tanto en su faceta de modelo como de actriz.

Ha descollado en producciones hollywoodenes de renombre. Entre 2005 y 2007 trabajó en "Se dice amor", "Zona 22" y en los cortos "¿Have You Ever Thought About It?", "TV: The Movie", "The Red Door" y en la película "Ladrón que roba a ladrón". Entre los años 2008 y 2009 fue parte de las novelas "Descontrol", "Secretos" y "Vidas Cruzadas", además trabajó en las películas "Djinn", "Penthouse", "American Playboy", "Vampiro" y "Down for Life", además del corto "Loma Lynda: The Red Door". En el 2012 actuó en el filme dramático "Crossroad".

Redes sociales

Estefanía Iglesias tiene páginas de Instagram, Facebook y Twitter. En el año 2017 su cuenta más popular es la de Instagram con más de 62 mil seguidores, al igual que la de Facebook con más de 53 mil y luego Twitter con 21 mil seguidores.

Estefanía es una excelente profesional, que se destaca en el mundo de la actuación y de la conducción.

Tanto Estefanía como Gabriela son dos santiagueñas que se han ganado el respeto en Hollywood.