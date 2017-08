Peligro en internet: cada vez más jóvenes "huyen" a redes sociales alternativas

Fotos ESCAPE. Los jóvenes usuarios prefieren cada vez más otras plataformas web, escapando de los controles parentales o del rechazo social.

13/08/2017 -

La sobreexposición de los niños y adolescentes en las redes sociales es motivo de preocupación de los padres, quienes cada vez en mayor medida deciden ingresar a ese "mundo inesperado" y crean sus perfiles en Facebook, Twitter e Instragram para seguir a sus hijos. Pero, a raíz de esta activa participación de los adultos, muchos adolescentes buscan redes sociales alternativas que, muchas veces, los llevan a crear perfiles falsos en sitios poco conocidos. Con ello, los peligros crecen y por eso los especialistas encienden la alarma y llaman a los padres a dialogar con sus hijos y generar confianza con ellos.

Muchos padres expresan que es complicado ‘seguirles el ritmo’ a los chicos en las redes sociales, incluso porque hasta tienen más de un perfil. Esto puede provocar que a veces no atiendan sus pedidos de ayuda o simplemente, su necesidad de hacerse escuchar, como ocurrió con la adolescente de 15 años que se disparó en una escuela de La Plata (murió días después), que había anticipado su suicidio en la casi desconocida red social "alternativa" Voxed.

En esa misma plataforma se encuentran mensajes inquietantes como: "Ayuda. Quiero acudir a un profesional, pero me siento incómodo. Me siento solo y aislado a pesar de que sé que no lo estoy. El único motivo por el cual no me suicidé todavía es porque para mis viejos sería un dolor terrible, pensar que fallaron como padres", que escribió un usuario anónimo.

En estas redes los usuarios tienen un lenguaje propio, como en Voxed donde quienes no participan son "normie" (normal) y quienes intercambian mensajes "anon" (por anónimos).

Al respecto, la psicóloga Lic. Rosario Sanguedolce reflexionó que los jóvenes son los más involucrados en las redes y los más vulnerables, ya que la opinión de los otros influye en sus comportamientos.

"Lamentablemente son niños y adolescentes que están totalmente atravesados por esto y están muy enganchados en la opinión del otro. Hay una relación bastante perversa de amo y esclavo: soy esclavo del otro, en tanto a ver qué dice, qué muestro y no muestro y a estar pendientes de eso", dijo la especialista.

Ante esto, sostuvo que la confianza y la contención de la familia es importante para afrontar las situaciones de angustia que podrían experimentar.

"Si no hay una buena contención de la familia o alguien que pueda ir aclarando el panorama, hay riesgos de que puedan caer en depresión, que pueda haber un tipo de lesión a sí mismos o a otros. Entonces, tiene que haber un adulto que siga guiando. No se les puede prohibir que usen las redes sociales, pero sí decirles que tengan cuidado, que no se expongan y que no se le dé a otro el poder de quién sos o cómo sos", señaló.

La Lic. Sangueldolce llamó a los padres a dialogar con sus hijos para evitar que éstos se expongan a situaciones agresivas y dolorosas.