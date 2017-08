Gonzalo Tahhan, con "Yo no sé", está dando que hablar en todo México

13/08/2017 -

Gonzalo Tahhan vive en México, país donde desarrolla su carrera como uno de los músicos emergentes que está dando que hablar en el medio independiente. El artista, nacido en Santiago, presenta su nuevo sencillo musical "Yo no sé", junto a su videoclip oficial. El mismo está programado para ser lanzado a principios de septiembre. Mientras tanto, a la canción ya se la puede oír, descargar y adquirir en todas las plataformas digitales para todo el mundo.

En diálogo con EL LIBERAL, contó que en este nuevo sencillo musical "Yo no sé" es "producto y reflejo de llevar una vida en ciudades enormes como Buenos Aires o México, en principio porque nació en un momento de ansiedad y sensibilidad, en un ambiente vertiginoso donde lo primero que surgió es la idea de confusión, de no saber, no entender qué pasó, en qué momento se perdió algo".

La producción de la canción estuvo realizada en diferentes lugares y con varios músicos también. Fue en México, Playa del Carmen, Misiones, Buenos Aires y Santiago del Estero.