EMDR: desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares

13/08/2017 -

¿Qué es EMDR?

EMDR (siglas en inglés de Desensibilización y Reprocesamiento por medio de Movimientos Oculares) es un método psicoterapéutico para tratar dificultades emocionales que fueron causadas por experiencias difíciles en la vida del sujeto (recuerdos traumáticos), desde guerras, asaltos y desastres naturales hasta fobias, ataques de pánico, abuso sexual o incidentes traumáticos en la infancia.

También se usa EMDR para aliviar la angustia de hablar en público, para mejorar el rendimiento en el trabajo, en los deportes y en las interpretaciones artísticas. Este modelo está basado en la filosofía de que los seres humanos son capaces, bajo condiciones apropiadas, de moverse naturalmente hacia una mayor salud e integración. El EMDR es usado para resolver material emocional perturbador derivado de eventos perturbadores o traumáticos y también como un medio para potenciar estados emocionales positivos, con el fin de facilitar el crecimiento natural y el proceso curativo. En 1987, se descubrió que los movimientos oculares voluntarios reducían la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos. Se inició una investigación con sujetos traumatizados en la guerra de Vietnam y víctimas de abuso sexual para medir la eficacia del EMDR y el proceso terapéutico del EMDR reducía de manera significativa los síntomas del Trastorno por Estrés Post Traumático en estos sujetos (TEPT).

¿Por qué y cómo funciona?

Desde la perspectiva neuropsicológica en toda persona existe un sistema de procesamiento de información fisiológico (SPIA) por medio del cual las nuevas experiencias e información son normalmente procesadas a un estado adaptativo, es decir, son asimiladas como un recuerdo saludable. La información es almacenada en redes de memoria que contienen pensamientos, imágenes, emociones y sensaciones relacionadas (ligadas entre sí).

El resultado de un procesamiento adaptativo es aprendizaje, liberación de aflicción emocional, y la habilidad de respuestas adaptativas y entendimiento. Las experiencias traumáticas y las necesidades interpersonales no satisfechas persistentemente durante periodos cruciales del desarrollo, pueden producir bloqueos en la capacidad del SPIA para resolver eventos perturbadores o traumáticos. Cuando la información almacenada en redes de memoria relacionadas a una experiencia perturbadora o traumática no se procesa totalmente, produce reacciones disfuncionales, como miedo, pánico, tristeza profunda, sueños repetitivos relacionados con la experiencia, evocación involuntaria de imágenes sobre el recuerdo (flashbacks), entre otras. Lo que hacemos los neuropsicólogos con EMDR es estimular -mediante movimientos oculares o cualquier otra estimulación bilateral- el SPIA, la capacidad natural del cerebro humano, para que la información que ha sido almacenada disfuncionalmente se reprocese, es decir, se reorganice a nivel cerebral, de manera que pueda asimilarse la experiencia y así poder recordar el evento traumático con el menor dolor posible. De esta forma, el recuerdo traumático deja de afectarnos en el presente. Cito un ejemplo para que sea lo más sencillo para el lector de este tipo de terapia muy efectiva en los ultimos años: Una manera sencilla de explicarlo es con un ejemplo: El cuerpo está preparado para recibir y digerir toda la comida que uno consume.

El sistema digestivo, en especial el estómago, se encarga de digerir el alimento, sacando los nutrientes que necesita para el cuerpo y deshaciéndose de lo que no le sirve. Pero hay veces que nos excedemos y comemos más de la cuenta y el sistema colapsa, lo que nos trae dolores estomacales, nauseas, posibles vómitos o diarreas. Por lo tanto, el cuerpo no es capaz de digerir adecuadamente estos excesos. "Lo mismo ocurre con el cerebro. Éste está preparado para 'digerir' todas las experiencias que vivimos en el día a día. Es un sistema extraordinario que clasifica y ordena todas nuestras vivencias en redes integradas de memoria y se deshace de lo que no le sirve". Sin embargo, cuando se sufren experiencias muy fuertes que sobrepasan la capacidad del cerebro y éste no es capaz de digerirlas adecuadamente, es como si quedara una "pelota dura" dentro de la cabeza, que no está "digerida" ni procesada ni elaborada.

"Lo que contiene esta 'pelota' son emociones, pensamientos, imágenes y sensaciones físicas guardadas en forma disfuncional. Y lo que ocurre, es que en el presente, nos topamos con alguna situación o estímulo que se asemeje en algo a esa experiencia original, y se desencadenan los mismos síntomas, que muchas veces no tienen correlación con la experiencia actual que se está viviendo". Entonces, lo que hace el EMDR es ir a esa experiencia original, procesarla, desensibilizarla e integrarla al resto de las redes de memoria. Y una vez hecho esto, deja de ser una perturbación y la persona se va sanando.

¿Qué desordenes pueden ser tratados?

La investigación científica ha establecido que el EMDR es efectivo tanto para el estrés post traumático como para otro tipo de patologías como: ? Ataques de ansiedad o pánico. ? Desórdenes disociativos. ? Duelos - pérdidas. ? Temor a una intervención quirúrgica. ? Fobias, miedo irracional.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

En la psicoterapia desde lo neuropsicológico se empleará una o dos sesiones para comprender la naturaleza del problema y decidir si EMDR es el tratamiento adecuado. También le explicará al paciente, a detalle, en qué consiste el método y responderá las dudas del paciente con respecto al mismo. Una vez que el neuropsicólogo y el paciente han acordado que EMDR es el método adecuado para su problema, la terapia con EMDR comenzará. Una sesión típica de EMDR tiene una duración entre 60 y 90 minutos. El tipo de problema, las circunstancias vitales, y la cantidad del tiempo pasado con el trauma previo, determinarán cuántas sesiones EMDR son necesarias. Un tratamiento típico dura 20 sesiones, a razón de una por semana. O sea que este método nos significa de alguna forma para llegar con una muy buena evolución del paciente una duración específica entre los 6 a 7 meses de tratamiento para dar un alta conforme a la evolución del tratamiento con el paciente.

¿Qué pasa durante las sesiones con EMDR?

En el proceso con EMDR, el neuropsicólogo trabaja con el paciente para identificar un problema específico que será el foco del tratamiento. El paciente describe el incidente traumático, a partir del cual el terapeuta ayuda al paciente a seleccionar los aspectos más importantes y que más lo angustian de dicho incidente. Mientras el paciente hace movimientos oculares (o cualquier otra estimulación bilateral) le vienen a la mente otras partes del recuerdo traumático u otros recuerdos. El neuropsicólogo interrumpe los movimientos oculares cada tanto para asegurarse que el paciente esté procesando adecuadamente. La estimulación bilateral puede ser: a) Visual, el paciente mueve los ojos de un lado al otro guiado por el terapeuta. b) Auditiva: el paciente escucha sonidos alternados en ambos oídos. c) Kinestésica, el terapeuta golpetea suavemente y en forma alternada sobre las manos o los hombros del paciente. Esto facilita la conexión entre los dos hemisferios cerebrales logrando el procesamiento de la información y la disminución de la carga emocional. El neuropsicólogo guía el proceso, tomando decisiones clínicas sobre la dirección que debe seguir la intervención. La meta es que el paciente procese la información sobre el incidente traumático, llevándolo a una "resolución adaptativa". Esto significa: a) Una reducción de los síntomas. b) Un cambio en las creencias (de una creencia negativa sobre sí mismo, por ej.: "soy inútil" o "no sirvo para nada" a una más positiva: por ej.: "soy valiosa/o". c) La posibilidad de funcionar mejor en la vida cotidiana.

El abordaje empleado en EMDR se sustenta en tres puntos:

1) Experiencias de vida temprana. 2) Experiencias estresantes del presente. 3) Pensamientos y comportamientos anhelados y realmente deseados para el futuro. Es posible que posteriormente a la sesión de EMDR siga el procesamiento. La persona debe anotar que le pasa, sus sentimientos, emociones, recuerdos, etc. en un cuaderno privado para que le pueda servir de meta de trabajo para la próxima sesión. Si algo extremado le ocurre, debe contactar a su neuropsicólogo inmediatamente. Normalmente se pide que el paciente no maneje el auto después de su primera sesión de EMDR hasta que se sepa como el paciente responderá al procesamiento, ya que las personas reaccionan de diferentes maneras.

¿Por qué los pacientes responden tan bien a EMDR?

EMDR es un abordaje centrado en el paciente que permite que el neuropsicólogo estimule los mecanismos de curación inherentes al propio sujeto. Pone en marcha un sistema de procesamiento de información del cerebro. El modelo EMDR toma en cuenta los componentes fisiológicos de las dificultades emocionales. El método de EMDR enfoca directamente estas sensaciones físicas además de las creencias negativas y estados emocionales de los síntomas que perturban al paciente.

Fidelidad en la aplicación

Es central para EMDR que los resultados positivos en su aplicación, deriven de una interacción entre el clínico, el método y el paciente. Para que se obtengan óptimos resultados con EMDR es necesario que la persona que lo aplica sea un profesional en salud mental (Psicólogos clínicos, Neuropsicólogos (indispensable para el tratamiento), Psiquiatras, y es esencial que haya recibido un entrenamiento supervisado. La fidelidad a los procedimientos y protocolos es considerada central tanto para la investigación como para la aplicación clínica del EMDR.

Pero, ¿realmente funciona?

Estudios controlados en víctimas de Vietnam, abusos, accidentes, víctimas de catástrofes, indican que EMDR es el método de elección en TEPT (trastorno por estrés postraumático). Actualmente existen más estudios controlados sobre EMDR que en cualquier otro método. "La rapidez con que ocurre el cambio durante EMDR contradice la noción de tiempo como esencial en la curación terapéutica. Las investigaciones indican que el método EMDR es altamente efectivo y de resultados duraderos. El tratamiento con EMDR ha sido investigado y se observa una eficacia del 77 al 99 %, por eso ha sido avalado y es recomendado por las siguientes instituciones: ? Departamento de Asuntos para Veteranos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Department of Veterans Affairs & Department of Defense) ? Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia ? Cuidados en Salud Mental de Holanda ? Departamento de Salud del Reino Unido ? Consejo Nacional Israelí de Salud Mental ? International Society for Traumatic Stress Studie ? División Clínica de la American Psychological Association ? American Psychiatric Association Practice Guidelines Esto puedo dar consentimiento por haber participado en ocasiones a congresos internacionales para aprendizaje, conocimiento y actualización del EMDR.

Por lo tanto es la psicoterapia a aplicar cuando me encuentro en consultorio con algunos de estos motivos de consulta que para el paciente son síntomas tremendamente molestos para su vida cotidiana y su calidad de vida que ante tal sintomatología comienza a flaquear en su bienestar neuropsicológico.