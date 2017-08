"Me parece bien que mi mamá diga lo que piense"

13/08/2017 -

Flor Torrente rompió el silencio y habló de la feroz pelea entre su mamá, Araceli González, y Adrián Suar.

"Me parece muy bien que mi mamá diga lo que piensa, porque guardarse las cosas enferma", aseguró la joven en Agarrate Catalina, ciclo que se emite por La Once Diez.

Días atrás, en "Intrusos", Araceli había disparado contra su ex, Suar. "Me fue infiel mil veces, pero me enteré siempre última", soltó la actriz y generó un escándalo.

También había disparado contra Griselda Siciliani: "Cuando empezó su historia con Adrián yo estaba conviviendo en secreto con él porque todavía había cariño e intentábamos recomponer la familia".