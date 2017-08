Qué dijo "Nico" Cabré sobre el escándalo de Adrián Suar con Araceli

13/08/2017 -

Nicolás Cabré se refirió al escándalo de Araceli González y Adrián Suar. En el programa radial de Moskita Muerta por La Once Diez, el actor disparó: "Si me preguntan por mi paso por Pol-Ka... todo lo que hago siempre estuvo signado por lo que hice en Pol-Ka". "La verdad que no puedo opinar, no soy opinólogo. Cada uno vive su experiencia como puede, es algo muy personal. Yo le debo todo a Pol-ka", dijo Cabré, que tomó una postura a favor del "Chueco" por sus buenos recuerdos en la productora.