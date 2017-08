El DJ top del país, en Santiago

13/08/2017 -

Desde hace más de veinticinco años, Héctor Suasnábar es el DJ por excelencia de los argentinos. Las figuras del ambiente requieren de su profesionalismo para animar sus acontecimientos sociales. Las familias tradicionales de la Argentina no dudan en contratarlo. Fiestas de empresas, eventos sociales, presentaciones de producto, desfiles de moda y shows tienen su marca registrada.

"Nos apasiona lo que hacemos, por eso quienes formamos parte de este equipo, buscamos que cada evento de Suasnábar Djs sea una experiencia inolvidable", dijo a EL LIBERAL.

Vino a Santiago para ponerle su estilo musical al casamiento de María Ramos Taboada y Gonzalo Leguizamón, que se realizó en Zambra. Acompañado por su esposa, Sandra Rivarola, Héctor recibió a EL LIBERAL en el Hotel Carlos V, donde está alojado.

-¿Cuál es el requisito y el fundamento del DJ?

-Requisitos especiales no hay para la actividad. El fundamento es la cultura musical, el saber, primero, y después interpretar, en la pista de baile, lo que queremos que suceda.

-¿Cómo logra que eso "suceda" en la pista?

-Yo nunca sé cómo empiezo la fiesta y tampoco sé cómo la termino. Pero, tenemos que sentir lo que quiere la gente. Ese es el DJ.

-¿Hay un ritmo que es su caballito de batalla?

-No tengo un caballito de batalla sino que trato de leer en el público, que va a estar expectante en la pista, por dónde salgo. En un casamiento es muy simple porque siempre empieza con un vals, que aglutina a todos. Después, voy siguiendo un hilo conductor que puede ser, por ejemplo, un jazz y luego la música disco, el pop latino. Todo tiene una estética, un tema va agarrado del otro, no puedo poner "Palito" Ortega y "Rolling Stone". Puede ser que sea un éxito, pero a mí no me nace.

-¿Cuál es su criterio cuando anima una fiesta de celebridades?

-Eso, para mí, es más fácil. Como son celebrities y la tanda de Discjockey es muy acotada, porque después en fiestas como Fundaleu o los hospitales como estamos haciendo ahora, hay tres o cuatro temas que son como íconos que tenemos que poner. Por ejemplo, poner a un Frank Sinatra y luego Gloria Gaynor.

-¿Tuvo exigencias en el casamiento de Susana con Roviralta?

-Ellos se conocieron en la fiesta de Conciencia, donde yo estaba poniendo música. En ese momento estaban de moda los Gipsy Kings. En Conciencia puse "Bamboleiro". Para el casamiento, puse "Volare". Nunca me pidieron nada. Las familias tradicionales de la Argentina, que trabajan todas conmigo, es tal la confianza que depositan que me dicen "hacé lo que quiéras".