Artaza: “Estamos viviendo una fiesta de la democracia”

Fotos El jefe comunal de Loreto sostuvo que los santiagueños “están agradecidos a la gobernadora”.

13/08/2017 -

El intendente de Loreto, José Luis Artaza, emitió a las 13.30 su voto en la Escuela de La Patria N.1238.

Tras salir del cuarto oscuro, el jefe comunal expresó: “Estoy muy contento porque se está viviendo una verdadera fiesta de la democracia”.

Te recomendamos: Las Paso serán el primer test electoral para las fuerzas políticas en Santiago del Estero

En ese sentido, manifestó que, sobre un padrón de más de 12600 loretanos “ya hemos superado el 40% y lo mismo está ocurriendo en el interior de todo nuestro departamento”.

“Pero esto, en verdad, no me sorprenden, porque cuando uno recorre el campo, toda la gente me habla y se siente agradecida por los aportes realizados por la gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora", finalizó Artaza.