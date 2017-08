Lanata con Mirtha: "Empecé a tomar cocaína a los 28 años"

Hoy 19:06 -

Jorge Lanata fue el único invitado a la noche de Mirtha en la jornada previa a las PASO y aprovechó la ocasión para hablar de su vida personal.

"Lo más importante que me pasó en el año pasado fue enterarme que era adoptado. No lo viví como un shock, pero fue importante. Me lo confirmó mi tía Negra. Lo loco es que todos lo supieran en mi familia, menos yo", relató el conductor de Periodismo para Todos.

Luego, continuó con si fuerte historia y experiencia con las drogas: "Empecé a tomar cocaína a los 28 años, estaba muy metido en el ambiente de la música, aunque en este también hay, como en todos. Estoy a favor de la despenalización porque la gente no se muere por la droga sino por el corte. Pero, chicos, traten de no drogarse".

De lo que no quiso hablar, fue de aquella vez que intentó quitarse la vida: "De eso no voy a hablar", dijo, por lo cual la conductora tuvo que pasar de inmediato a otra pregunta.

Finalmente, expresó qué es lo que quiere para el país: "Quiero una Argentina justa, en donde se viva en paz, que me dé orgullo decir que soy argentino".