CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Agosto 2017
A LAS 15.30 ELIF
Por El Liberal
Hoy 21:55 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTA POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE
RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ALTO CONTRASTE
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. SP COLÓN (FEM)
20.00 ANIMADORES
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.31 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
07.00 VACACIONES
09.06 UN NOVIO PARA MI MUJER
10.57 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
12.51 IGUALITA A MI
15.08 ESTE CUERPO NO ES MÍO
17.10 HERMOSAS CRIATURAS
19.43 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
21.59 PRUEBA DE FE
TNT
06.00 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS
07.14 ENTRENANDO A PAPÁ
09.21 PAPÁ POR UN DÍA
11.20 GLADIADOR
14.12 LA PELEA DE MI VIDA
16.12 MONSTERS UNIVERSITY
18.06 MALÉFICA
19.55 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
00.09 TERROR EN SILENT HILL
TCM
07.12 CASADOS...CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 BATMAN ETERNAMENTE
11.31 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
14.13 LOS CAZAFANTASMAS
16.10 LOS CAZAFANTASMAS II
18.14 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
20.10 CASADOS...CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 GANAR O MORIR
22.45 TERRENO SALVAJE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SORPRESA DE OCTUBRE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VOCES
DISONANTES
11.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS
12.00 HOUSE M.D., EL ERROR
13.00 FULLSCREEN
13.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
16.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN
17.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN
18.00 GRIMM, EN PELIGRO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
JUSTICIA MILITAR
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
VIOLADORES ANÓNIMOS
21.00 ELEMENTARY, LA BALADA DE LADY
FRANCES
22.00 ELEMENTARY, LA HISTORIA DE UN
HOMBRE MUERTO
23.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.20 PEQUEÑOS GUERREROS
11.40 FULLSCREEN
12.10 EL PODER DEL TALISMÁN
14.05 ESPERANZA DE VIDA
16.05 LA IMPOSTORA
18.05 EL PODER DEL TALISMÁN
20.00 EL PODER DEL TAI CHI
22.10 IDENTIDAD ESPECIAL
24.20 EL SOBREVIVIENTE
02.20 IDENTIDAD ESPECIAL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, UNA OBRA DE
GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA
GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO
DE ORO”.
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+Domingo 20 DE AGOSTO, A
LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL
ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO
OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR
DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO
BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL
CARABAJALAZO” CON “PETECO”,
“LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y
ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,
“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): 14/08- 16/08 - 16:00 (Cast)
17:55 (Cast)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
años) 14/08 -16/08- 19:50 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D): TERROR (+ 13 años)
14/08-16/08 - 21:00 (Subt)
EMOJI (3D): ANIMACIÓN,
AVENTURA, (ATP) 14/08-16/08 -
16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) 14/08-16/08 - 21:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
14/08-16/08 - 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast)
22:15 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/08-16/08 - 16:15hs (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)
14/08 -16/08- 18:30 (Cast)
EMOJI (2D): ANIMACIÓN,
AVENTURA, (ATP) 14/08-16/08 -
17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) 14/08-16/08 - 21:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15 (Todos
los días) (excepto domingo)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los
días) (excepto domingo)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO Apta 13 años
Castell. 2D 22:30 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELICULA ATP
ESTRENO
Castell. 2D 16:50 (Todos los días)
(excepto domingo)
20:30 - (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
Castell. 3D 17:20 (Todos los
días) (excepto domingo)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL O YO ATP C/LEYENDA
ESTRENO
Castell. 2D 18:50 (excepto domingo)
21:30 - 23:05 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13
años con reserva
Castell. 2D 22:10 (Todos los días)
Castell. 3D 19:20 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65