CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Agosto 2017

A LAS 15.30 ELIF

Hoy 21:55 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTA POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE

RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ALTO CONTRASTE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. SP COLÓN (FEM)

20.00 ANIMADORES

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

07.00 VACACIONES

09.06 UN NOVIO PARA MI MUJER

10.57 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

12.51 IGUALITA A MI

15.08 ESTE CUERPO NO ES MÍO

17.10 HERMOSAS CRIATURAS

19.43 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

21.59 PRUEBA DE FE

TNT

06.00 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS

07.14 ENTRENANDO A PAPÁ

09.21 PAPÁ POR UN DÍA

11.20 GLADIADOR

14.12 LA PELEA DE MI VIDA

16.12 MONSTERS UNIVERSITY

18.06 MALÉFICA

19.55 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

00.09 TERROR EN SILENT HILL

TCM

07.12 CASADOS...CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 BATMAN ETERNAMENTE

11.31 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

14.13 LOS CAZAFANTASMAS

16.10 LOS CAZAFANTASMAS II

18.14 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

20.10 CASADOS...CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 GANAR O MORIR

22.45 TERRENO SALVAJE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SORPRESA DE OCTUBRE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VOCES

DISONANTES

11.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS

12.00 HOUSE M.D., EL ERROR

13.00 FULLSCREEN

13.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

16.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN

17.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE

COMUNICACIÓN

18.00 GRIMM, EN PELIGRO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

JUSTICIA MILITAR

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

VIOLADORES ANÓNIMOS

21.00 ELEMENTARY, LA BALADA DE LADY

FRANCES

22.00 ELEMENTARY, LA HISTORIA DE UN

HOMBRE MUERTO

23.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.20 PEQUEÑOS GUERREROS

11.40 FULLSCREEN

12.10 EL PODER DEL TALISMÁN

14.05 ESPERANZA DE VIDA

16.05 LA IMPOSTORA

18.05 EL PODER DEL TALISMÁN

20.00 EL PODER DEL TAI CHI

22.10 IDENTIDAD ESPECIAL

24.20 EL SOBREVIVIENTE

02.20 IDENTIDAD ESPECIAL

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, UNA OBRA DE

GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA

GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO

DE ORO”.

CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+Domingo 20 DE AGOSTO, A

LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL

ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE

LOS RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO

OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR

DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO

BAMBOLÉ.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL

CARABAJALAZO” CON “PETECO”,

“LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y

ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,

“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): 14/08- 16/08 - 16:00 (Cast)

17:55 (Cast)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

años) 14/08 -16/08- 19:50 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D): TERROR (+ 13 años)

14/08-16/08 - 21:00 (Subt)

EMOJI (3D): ANIMACIÓN,

AVENTURA, (ATP) 14/08-16/08 -

16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) 14/08-16/08 - 21:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

14/08-16/08 - 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast)

22:15 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/08-16/08 - 16:15hs (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)

14/08 -16/08- 18:30 (Cast)

EMOJI (2D): ANIMACIÓN,

AVENTURA, (ATP) 14/08-16/08 -

17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) 14/08-16/08 - 21:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15 (Todos

los días) (excepto domingo)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los

días) (excepto domingo)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO Apta 13 años

Castell. 2D 22:30 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELICULA ATP

ESTRENO

Castell. 2D 16:50 (Todos los días)

(excepto domingo)

20:30 - (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

Castell. 3D 17:20 (Todos los

días) (excepto domingo)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL O YO ATP C/LEYENDA

ESTRENO

Castell. 2D 18:50 (excepto domingo)

21:30 - 23:05 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13

años con reserva

Castell. 2D 22:10 (Todos los días)

Castell. 3D 19:20 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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