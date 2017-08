FÚNEBRES | 14 de Agosto de 2017

Hoy 22:47 -

FALLECIMIENTOS

Carlos Mario Del Malvar

Leonardo Ezequiel Iñiguez

Amparo Julia Paz de Macció (La Banda)

Julia Argentina Paz (La Banda)

Cergia Lucinda Rodríguez (La Banda)

Armando Ricardo Andrada (Choya)

Lidia Yolanda Cabrera

Domingo Salto (Campo Gallo)

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus hijos Ana, Luis, Marcela, Sergio, Eduardo, Nancy, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. Pque. de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La comunidad educativa de la E.S.P.E.A. Nº 1 Nicolás S. Gennero participa el fallecimiento de la madre del docente Sergio Robles. Una oración en su memoria.

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Docentes del T. tarde de la E.S.P.E.A. Nº 1 Nicolás S. Gennero acompañan en su dolor al docente Sergio Robles por el fallecimiento de su Sra. madre.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Querida compañera Niní como no compartir tu dolor si es el mismo del mío cuando perdí a mi hijo Julio César. Siempre lo tengo presente a Rubencito, con su carita risueña, su pelito rubio, su sonrisa...Que Dios te de fuerza y lo acoja con amor a tu hijito. Zully Cardoso de Juárez e hijos.

DEL MALVAR, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/817|. Sus hermanos Ricardo, Felipe, Manuel, hna. política Marta sus sobrinos Angel Fernando y flia Ruben Darío y flia, su prima Clara y flia, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162.tel4219787.

DEL MALVAR, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. La representante legal del Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau, Prof. Zulma Montenegro, personal directivo, administrativo, docente y no docente de todos los niveles del instituto, acompañan a la familia del Sr. Manuel Alcucero, personal de la casa, frente al dolor de la pérdida de su hermano. Elevan oraciones para el consuelo y resignación de la familia.

DEL MALVAR, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente del nivel secundario del Instituto Mons. Jorge Gottau acompañan a la familia del Sr. Manuel Alcucero, personal de la casa frente al dolor de la pérdida de su hermano. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DEL MALVAR, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/817|. Manuel Alcucero y Liliana Galván y José Galván y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor elevando oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus parientes Horacio Pedro Montenegro y Doly Santillán participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en estos aciagos momentos de dolor elevando plegarias en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Pichocho Patiño Olaechea acompaña el dolor de sus hijos en estos momentos de pesar y ruega al Padre le otorgue el descanso eterno.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Raúl A. Zavalía y flia., participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan plegarias por su eterno descanso.

IÑÍGUEZ, LEONARDO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus padres Wiliam y Soledad sus hermanos Pablo, Zaira, Kiara, Kevin y Santino, sus abuelos Esther y Raúl, tíos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 18:00 hs en el cementerio La Piedad, cob. Uocra servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. tel 4219787.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Horacio Pedro Montenegro y Doly Santillán; Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica y María del Carmen Montenegro participan el fallecimiento de la Sra. madre de sus primos Nilda y Luis. Elevan plegarias en su memoria.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Benjamín, Berta, Alicia, María Luisa y Raúl Serrano y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Joshela.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Franklin Andrés y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. "A un año que difícil ha sido tratar de adaptarme a tu ausencia, los días parecen transcurrir rápido, pero hay momento en los que me resisto y siento que nunca podré aceptar tu pronta partida al cielo. Cuídame desde allá arriba. Te amo, te extraño un montón". Su esposo Ricardo Sambataro, sus hijos Santi, Lea y su hija en el afecto Vale, su madre política Zully, sus tíos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. "En estos doce meses han pasado de manera muy lenta, tal vez porque ya no te encuentras junto a nosotros. Quiero que sepas que no hay un solo día que no pensemos en vos, permanecerás siempre en nuestros corazones". Su cuñado Claudio Sambataro, Daniela, sobrinos Ale, Ago, Mily, Milo, Mateo, Jonathan, Andrea, Agustín, Mariano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. "Señor ya esta ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento se realizará hoy a las 20.30 hs una misa en Catedral Basílica. Invitan familiares y amigos.

GALVÁN, JESÚS OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Hoy vamos a reunirnos en la iglesia como nos reuníamos en tu casa, para estar unidos ante Dios, con la gratitud de habernos regalado tu vida y tu existencia, como el gesto de bondad y alegría que ahora nos abraza desde la inmensidad. Para vos madre y abuela querida serán nuestras oraciones, como tus bailes en esta vida, así serán siempre las llamas de esperanzas encendidas en tu memoria. Gracias por tu vida Olinda. Sus hijos Patolo, Chichina, Mita, Segunda y Cacho con sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

OTRERAS, IRMA OLEGARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Su alma descansa en paz y goza de la gloria del Señor. Brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Elsa, su hermano político José, sus hijos Javier y Cecilia, Hernán, su nieta Sofía Duran Salvi, sus sobrinos y familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 21 en la convento Santo Domingo, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

OTRERAS, IRMA OLEGARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Hoy ya cumpliste tu primer aniversario dejando un gran vacío y ausencia, muchos espacios vacíos, desazón. Tu partida fue inesperada. Sé que luchaste hasta el final. El extrañarte se me hace eterno sé que ya estás en paz. Mi dolor será por siempre, se que donde estés me darás fuerzas para seguir adelante, ser fuerte como lo fuiste vos. Guiáme como siempre lo hiciste e ilumíname. Te amo mami. Ofrecerá una misa su hija Noelia Otreras y su yerno Mauricio Fernández en la iglesia Santo Domingo a las 21 hs.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus primos Jorge R. Trejo, Walter E. Trejo, Lidia S. del Valle Trejo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Y el Señor dijo: "algún día los seres humanos volverán a mi ..." Su sobrina María Josefina Gimenez, sus hijos Silvina y Nicolas Albarracin, Constanza Gigli y Valentín Albarracín Gigli participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Vivamos nuestra vida tratando de santificar nuestra existencia, viviendo en gracia de Dios. ¡Qué hermoso descansar en paz! Su sobrina y ahijada Silvia del Valle Gimenez, sus hijas Mariana Leonor, Silvia Cecilia y Ana Fiorella Tarchini participan su fallecimiento.

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada amiga y vecina. Elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Santos Daniel Cuba, su Sra. Rita Elizabeth Ríos, sus hijos Delfina y Facundo, participan el fallecimiento del sobrino de sus amigos Alfredo y Yolanda. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 319 participa con dolor el fallecimiento del hijo de la docente Norma Mansilla, rogando por una cristiana resignación.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Paula Coronel Fonti y flia. participan el fallecimiento del hijo de su amiga Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE MACCIÓ, AMPARO JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Marta, hijo pol. Negro Santacruz, nietos Miguel, María Delfa, José Manuel, María Julia, María Laura, Amado Lucas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. C/D Soler San Carlos LB.

PAZ DE MACCIÓ, AMPARO JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Vieja querida, te vas dejando un gran vacío en nuestros corazones, pero quedamos con la dicha de saber que tuviste una buena vida, fuiste amada y respetada como hija, esposa, madre y abuela. Nos dejas tu gran filosofía de la vida. Ahora ya descansas en paz junto al Señor. Su hija Julia, Coco, nietos Verónica, Marina, Marilin, Mariela, Mario, Emanuel y bisnietos Santiago y Valentina y tu compañera de siempre Marisa. Participan su fallecimiento.

PAZ DE MACCIÓ, AMPARO JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. "Señor: el alma que llevaste era el tesoro más grande de nuestro corazón y ahora está contigo descansando en paz". Sus hijos Julia, Kuky, Rufina, Marta y Osvaldo, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en cementerio La Misericordia.

PAZ DE MACCIÓ, AMPARO JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus nietos Carina, Dr. Luis Alberto Chedid y bisnieto Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE MACCIÓ, AMPARO JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sean virtuosos, no lloren ni se dejen dominar por la tristeza, voy al cielo, donde los espero mediante la bondad de Dios. Sus nietos Lorena Don y Guillermo Pohl y bisnietos Máximo, Salvador y Catharina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Sus hijos Julia, Kuky, Rufina, Marta y Osvaldo, hijos políticos nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerio La Misericordia Cobertura Unión Ferroviaria. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL. 421 9787.

RODRÍGUEZ, CERGIA LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció 12/8/17|. Su hija Olinda y demás familiares part,. su fallec. sus restos fueron velados en San Ramón e inhum. ayer en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ANDRADA, ARMANDO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su hijo Ricardo, su nuera Graciela, sus nietos Luciana y Ulises. Sus restos fueron inhumados ayer a las 10 en el cementerio de Choya. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALTO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Su esposa Teresa Díaz, hijos Jorge, Julio, Carlos, Nelly, Ariel, h. pol. nietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cem. local. C.D. Campo Gallo. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

GONZÁLEZ, OSCAR ALBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Siempre te recordaremos". Tu esposa: Betty, tu hijo Pele, hija política Paola, nieto Dylan, nietos en el afecto: Mauro, Sol y Marcos, invitan a la misa que se oficiará hoy lunes 14/08/17 a las 20 hs, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

CARDOZO VDA. DE ÁVILA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Gracias por enseñarnos a verte con los ojos del alma para sentir tu presencia en cada uno de nuestros actos, para abrazarte en nuestros sueños y hablarte con la voz del corazón. La esperanza en el reencuentro nos ayuda a aceptar el presente, pensando en un futuro de paz y serenidad, junto a ti, por siempre. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 en el cementerio de Gramilla, Dpto. Jiménez, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.