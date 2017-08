Vidal agradeció el apoyo de la gente

14/08/2017 -

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal celebró anoche los resultados de Cambiemos en las elecciones primarias (Paso) a nivel nacional e hizo especial hincapié en la "gran elección" del oficialismo en la provincia que gobierna.

Emocionada, agradeció a sus votantes. "Quiero agradecerles a todos los que fueron a votar hoy, fueron a expresar lo que piensan y sienten de esta transformación que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires", dijo Vidal.

"Hicieron que me vuelva a pasar lo que me pasó en 2015. No tengo palabras para agradecer tanto amor, tanto cariño, no me alcanzan las palabras para decirles gracias", expresó la mandataria provincial.